Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP mitingi sonrası gözaltına alınmışlardı! Saraçhane eylemcilerinde 7 tutuklama

CHP mitingi sonrası gözaltına alınmışlardı! Saraçhane eylemcilerinde 7 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP mitingi sonrası gözaltına alınmışlardı! Saraçhane eylemcilerinde 7 tutuklama
Saraçhane, Miting, Erdoğan, Hakaret, Güvenlik Güçleri, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Saraçhane Binası önünde 1 Temmuz'da düzenlenen miting sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip; polise cam, şişe, taş gibi maddeler attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Eylemcilerin 7'si tutuklandı.

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingin ardından yaklaşık 500 kişilik öğrenci grubu, dağılmayarak eylemlerine devam etmişti. Park içerisinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hattına cam şişe, taş gibi çeşitli maddeler atan, polisler tarafından tutulan kalkanlara yüklenme yapan ve çeşitli sloganlar atan grup, alandan ayrılmaları yönünde uyarılar yapılmasına rağmen eylemlerine devam etmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında eylemlerine devam eden şüphelilerden 34'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

CHP mitingi sonrası gözaltına alınmışlardı! Saraçhane eylemcilerinde 7 tutuklama - 1. Resim

15 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin kimliklerini gizlemek için yüzlerini tamamen veya kısmen örttüğü tespit edilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 8 şüpheli ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından tutuklama talebiyle, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

CHP mitingi sonrası gözaltına alınmışlardı! Saraçhane eylemcilerinde 7 tutuklama - 2. Resim

7 TUTUKLAMA

CHP mitingi sonrası gözaltına alınanlardan 7'si hakkında tutuklama kararı verildi.

CHP mitingi sonrası gözaltına alınmışlardı! Saraçhane eylemcilerinde 7 tutuklama - 3. Resim

42 KİŞİ YAKALANDI, 8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti. Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultangazi'de orman yangını! 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı'3-4 Temmuz Antalya planlı elektrik kesintisi sorgulama! Antalya'nın Aksu, Alanya, Manavgat, Serik'te elektrikler ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
RTÜK'ün Sözcü TV ve TELE1 kararı! Üst sınırdan ceza: Nedeni belli oldu - GündemRTÜK, Sözcü TV ve TELE1'e acımadıYangının sebebi şaşırttı! Yüksek gerilim hattına kapıldı, tarlayı alevler sardı - Gündemİtfaiye açıkladı: Yangının sebebi herkesi şaşırttıTürkiye'nin Pentagonu: MSB, Genelkurmay ve Kuvvet komutanlıkları bir arada... Ay Yıldız Kampüs'te sona gelindi - GündemTürkiye'nin Pentagon'unda sona gelindi!Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren öldü! Vefatında kahreden detay… - GündemÜlkü Ocakları Başkanı Ali Eren öldü! Vefatında kahreden detay…Kene kabusu büyüyor! KKKA'da tedirgin eden artış: Bir kentte daha can aldı - GündemKene kabusu büyüyor! Bir kentte daha can aldı11 yaşında hayatını kaybetti… Enes Talha Çağlayan’ın acı sonu - Gündem11 yaşında hayatını kaybetti… Enes Talha Çağlayan’ın acı sonu
Sonraki Haber Yükleniyor...