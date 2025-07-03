CHP mitingi sonrası gözaltına alınmışlardı! Saraçhane eylemcilerinde 7 tutuklama

Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Saraçhane Binası önünde 1 Temmuz'da düzenlenen miting sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip; polise cam, şişe, taş gibi maddeler attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Eylemcilerin 7'si tutuklandı.

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingin ardından yaklaşık 500 kişilik öğrenci grubu, dağılmayarak eylemlerine devam etmişti. Park içerisinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hattına cam şişe, taş gibi çeşitli maddeler atan, polisler tarafından tutulan kalkanlara yüklenme yapan ve çeşitli sloganlar atan grup, alandan ayrılmaları yönünde uyarılar yapılmasına rağmen eylemlerine devam etmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında eylemlerine devam eden şüphelilerden 34'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

15 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin kimliklerini gizlemek için yüzlerini tamamen veya kısmen örttüğü tespit edilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 8 şüpheli ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından tutuklama talebiyle, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

7 TUTUKLAMA

CHP mitingi sonrası gözaltına alınanlardan 7'si hakkında tutuklama kararı verildi.

42 KİŞİ YAKALANDI, 8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti. Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.