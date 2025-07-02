Özgür Özel'den İzmir Büyükşehir soruşturması açıklaması: Tunç Soyer'in de yanına otururum

CHP lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması hakkında konuştu. Özel, "Kim bir kusur işlediyse o da hesabını verir. Ama bu ne partinin sırtına yük olmalı, ne de İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi ile İzmirliler arasındaki samimi gönül bağını zedelemeli" dedi. Özel, soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek verdi.

Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Partisinin İzmir İl Başkanlığı önünde toplananlara seslenen Özel, adli süreci takip ettiklerini belirtirken; hiçbir yerel yöneticinin yargılanmaktan muaf olmadığını, bunun adalete uygun olması gerektiğini söyledi.

"YETERK İ AD İ L OLSUNLAR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün sabah şüphelilerin gözaltına alınmasına değinen Özel, şöyle konuştu:

"Dün sabah erken saatlerde yapılan operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcısına söylüyorum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının pratiğine, iş görüş biçimine özenmektir, onu taklit etmektir. Şunu bilin, orada muteber bir adam yok. Orada günü gelince hesap verecek bir siyasi aparat var. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı eğer İstanbul gibi davranmaya veya davrananlara engel olmamaya devam ederse, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına nasıl konuşuyorsak, muamele ediyorsak, gelecekte nasıl muamele edeceksek, ona ortak olur. Bunu böyle bilsin."

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"CHP B İ RB İ R İ NE D Ü Ş ERSE AMA Ç LARINA ULA Ş IRLAR "

Bir CHP'linin başka bir CHP'liye yanlışını, kendisine yapılmış kabul edeceğini ifade eden Özel, "(Cumhuriyet Halk Partisi'ni, amiral gemisinde, İzmir'de birbirine düşürebilir miyiz? Birbirlerini mi şikayet ettiler? O mu oldu, bu mu oldu?) Hepsini inceliyoruz. Hepsi gözümüzün önündedir. CHP birbirine düşerse o zaman amaçlarına ulaşırlar" dedi.

"PART İ N İ N SIRTINA Y Ü K OLMAMALI "

Kooperatiflerle ilgili İzmir'de herkesi üzen tatsız bir sürecin devam ettiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kooperatif denemesi ve devamında yaşananlar, hepimizi üzen bir süreç. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na ilk verdiğim talimatta da, son verdiğim talimatta da 'Bu kooperatif meselesinde mağduriyetleri ortadan kaldıracak adımları atalım ve buradaki sıkıntıdan kurtulalım' dedim. Bir talihsizlik, inşaat maliyetlerindeki fahiş artışlar, yanlışlar, hatalar, kusurlar neyse, varsa soruşturulacak kısımları ona da eyvallah. Kim bir kusur işlediyse o da hesabını verir. Ama bu ne partinin sırtına yük olmalı, ne de İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi ile İzmirliler arasındaki samimi gönül bağını zedelemeli. Bu süreci de en yakından takip ettiğimizi bütün İzmirlilerin bilmesini istiyorum. Bu işin birileri tarafından istismar edilmesine, partimiz aleyhine dönüştürülmesine hiçbir yönüyle izin vermeyeceğiz."

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"TUN Ç SOYER' İ N YANINDA OLURUM "

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2017 yılında belediyedeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yargılanıp beraat ettiğini hatırlatan Özel, "Adil, savunma hakkının kısıtlanmadığı, yargının bir operasyona alet olmadığı yargılama sürecini dikkatle takip etmek üzere nasıl Aziz Kocaoğlu'nun her duruşmada yanına oturduysam, Tunç Soyer'in de yanına otururum, süreci en yakından, en samimi şekilde takip ederim" şeklinde konuştu.