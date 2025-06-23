Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun avukatını hedef aldı: Ödeme yapamayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile cezaevinde görüşmesinin ardından kendisinin yaptığı açıklamanın Kılıçdaroğlu'nun avukatınca yalanlanması ile ilgili konuştu. Özel, söz konusu avukat ile ilgili "Geçmişte Kemal Bey'in davalarını görmek için partiden ödeme alıyormuş. Bir partinin genel başkanını savunmak için para alınır mı? Bir yerden sonra 'Ödeme yapamayacağız.' dedik. Partiye düşmanlık için böyle işler yapıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda KİPTAŞ'tan 100 evin oy karşılığı verildiği iddialarının gerçek olmadığını ifade etti.

Partinin en güçlü il başkanının İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olduğunu ancak onun da hala kirada oturduğunu ve evi olmadığını aktaran Özel, "Bir tane delegeye KİPTAŞ'tan oy karşılığında ev verildiği, bir tane ispatlasınlar göreyim. İspatlarlarsa ben haysiyetsizim, ispatlamayan haysiyetsizdir. Bu kadar yüzsüzlük olmaz. 100 tane daireyi açıklayın, yarın istifa edip gitmem gerekir." dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianamenin de bir an önce yazılması gerektiğini belirten Özel, şunları söyledi:

"BİR AN ÖNCE YARGILAMA BAŞLASIN"

"Daha başka delil toplayacaksa onu da ek iddianameyle yapsın. Ama bir an önce bu iddianameyi yazsınlar, yargılama başlasın. Çünkü 'silahların eşitliğine' ihtiyaç var, şu anda yok. Ama iddianamenin yazılması ve kabulüyle birlikte bu iş bitecek, 'silahların eşitliği' ortaya çıkacak. Savcı ile avukatın eşit güçte olduğu, delilleri birlikte tartıştıkları bir ortam gelecek."

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINA TEPKİ

Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile cezaevinde görüşmesinin ardından kendisinin yaptığı açıklamanın Kılıçdaroğlu'nun avukatınca yalanlanması ile ilgili, "Kemal Bey'in avukatı olan bir arkadaş çıktı, yeniden bir tartışma başlatmak üzere abuk sabuk bir açıklama yaptı. Adam butlan olsun diye uğraşıyor. Sanki 'Kurultayda şaibe varmış' der gibi. İnanamıyorum yapılan sorumsuzluğa." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na mektup yazıp bu avukatın ne yapmaya çalıştığını kendisine sorduğunu aktaran Özel, şu ifadeleri kullandı:

"O avukat arkadaşın şöyle bir derdi var. Geçmişte Kemal Bey'in davalarını görmek için partiden ödeme alıyormuş. Bizim dönemde de çok uzun süre aldı. Sonra davalar azaldı. Benim avukatıma bir lira ödemiyoruz. Bir partinin genel başkanını savunmak için para alınır mı? Bu arkadaş partiden bir ödeme alıyormuş. Partinin zaten imkanları dar, sorunumuz çok. Belli bir yerden sonra 'Ödeme yapamayacağız.' dedik. Şimdi partiye düşmanlık için böyle işler yapıyorlar. Bana geldi, 'Sizi de savunayım, ben sizi severim.' dedi. Geçmişte de gayet nazik bir ilişkimiz vardı. Birbirimize bir kere kötülük yapmamışız. On yıldır partiden maaş almış, beni savunmak için partiden para istiyor. Ben de 'Böyle bir şey yok arkadaş, benim avukatım var.' dedim. Benim avukatlarım bugüne kadar partiden bir kuruş para almadılar, almayacaklar. Bunun üzerinden düşmanlık yapıp Kemal Bey ile Ekrem Bey arasında konuşulan şeyi dışarıda yalanlıyor."