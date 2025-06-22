TYT'de yanındaydı! Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i AYT'de de yalnız bırakmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızını YKS'nin birinci oturumunda olduğu gibi ikinci oturumunda da yalnız bırakmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek de ter döktü.

Nehir Zeyrek, Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki sınav salonuna annesi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte geldi.

Okul girişine kadar birlikte yürüdüğü Nehir Zeyrek'e moral veren Özel, okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya gelerek başarılar diledi. Bir süre burada sınavın başlamasını bekleyen Özel ve Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, sınavın başlamasının ardından okuldan ayrıldı.

Özgür Özel, dün de TYT sınavında Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmamıştı.