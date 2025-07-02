Özgür Özel'in 'cunta' çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'cuntacı' ifadesini kullanmasına tepkiler çığ gibi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Özel demokratik siyaset konusunda büyük bir bilinçsizlik sergiliyor" derken; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Bu saldırgan ifade yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Saraçhane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi"nde açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'DEN SKANDAL SÖZLER

Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden kalabalığa hitap eden Özel, konuşmasına Nazım Hikmet'in "Hürriyet Kavgası" şiirini okuyarak başladı. Konuşmasında İmamoğlu'ndan bahseden Özel, ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

Özel, "Ekrem başkana ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Biz de kaya gibi onların arkasında duruyoruz. Her darbenin başında bir cuntası olur. Bu darbenin de üç savcısı, üç hakimi, tane gizli tanığı, iftiracıları var. Ve bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var. Milletin geçmişte cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi Recep Tayyip Erdoğan artık cumhurbaşkanı değil cunta başkanıdır" dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Bu sözlerle art arda tepki gelirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Çelik şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel demokratik siyaset konusunda büyük bir bilinçsizlik sergiliyor. Kaliteli demokratik muhalefet üretme yetersizliği ise kronik hale gelmiş durumda. Siyasetin doğası içinde konuşamıyor. Böyle olunca da söylemiyle ve tutumuyla siyaset dışı zeminlere savruluyor.

Özgür Özel’in seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve kabinesine “cunta yönetimi” ifadesi kullanması, demokratik siyasete karşı bir noktada durduğunun en açık göstergesidir. Defalarca milletin hür iradesiyle seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi kullanan Özgür Özel sadece kendisinin demokrasi ve siyaset karşıtı zihniyet dünyasına savrulduğunu dışa vurmaktadır. Özgür Özel’in yapması gereken ilk iş CHP siyasetini vesayetten kurtarmak ve CHP siyasetini demokratikleştirmektir"

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise açıklamasında şunları söyledi: Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen miting esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir.

"AĞIR BİR SAYGISIZLIKTIR"

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır. Hiçbir demokratik Hukuk Devletinde, kamu düzenini bozan, kişilik haklarını hedef alan ve devletin anayasal organlarını tahkir eden eylemler; düşünce, ifade özgürlüğü ya da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilemez.

Unutulmamalıdır ki, Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş, devletimizin başı ve milletimizin temsilcisidir. Bu makama yöneltilen her hakaret; demokratik iradeye, hukuka ve milletimizin birliğine yapılmış bir saldırıdır"