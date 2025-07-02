CHP'li Özel hakaret, provokatörler tehdit etti! Müslümanlara "Tek tek asılacaksınız" tehdidi

CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği 'cuntacı' sözleri büyük tepki topladı. Meydandaki kalabalık ise polise taş fırlatırken bir şahsın kameralara dönüp "İslamiyet adı altında şeriat isteyenler, bir bir asılacaksınız. Haberiniz olsun. Tam da burada asılacaksınız" dediği anlar pes dedirtti. Çıkan olaylarla 42 kişi gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Saraçhane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi"ne katıldı.

ERDOĞAN'A SKANDAL SÖZLER

Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden kalabalığa hitap eden Özel, konuşmasına Nazım Hikmet'in "Hürriyet Kavgası" şiirini okuyarak başladı. Konuşmasında İmamoğlu'ndan bahseden Özel, ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A SKANDAL SÖZLER

Özel, "Ekrem başkana ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Biz de kaya gibi onların arkasında duruyoruz. Her darbenin başında bir cuntası olur. Bu darbenin de üç savcısı, üç hakimi, tane gizli tanığı, iftiracıları var. Ve bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var. Milletin geçmişte cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi Recep Tayyip Erdoğan artık cumhurbaşkanı değil cunta başkanıdır" dedi.

TEPKİ TOPLADI

CHP liderinin bu akılalmaz sözlerine art arda tepki geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik 'cunta başkanı' gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir" ifadelerini kullandı.

42 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Saraçhane'de polise karşı gelerek olay çıkaran ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıslar yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

MÜSLÜMANLARA TEHDİT

Maskeli provokatörlerin ortaya çıktığı Saraçhane'de bir şahsın Müslümanları idamla tehdit ederek "İslamiyet adı altında şeriat isteyenler, bir bir asılacaksınız. Haberiniz olsun. Tam da burada asılacaksınız" dediği anlar da kameralara yansıdı.

Söz konusu görüntülere tepki büyük.