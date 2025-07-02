Özgür Özel'den Saraçhane'de Erdoğan'a hakaret! Fahrettin Altun tepki gösterdi, hesap sorulacak

İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'ncü gününde CHP tarafından Saraçhane'de "100 Karası" adıyla bir miting düzenlendi. Mitingde, CHP lideri Özgür Özel ve bir grup provokatör Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır" sözleriyle hakaret etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sorumsuzluk örneği, millete hakarettir" derken provokatörler hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanına hakaret eden 42 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İBB'den tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesinin 100. gününde CHP Saraçhane'de miting düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mitinge katılan provokatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullandı.

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ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A HAKARET

CHP tarafından Saraçhane'de "100 Karası" adıyla bir miting provokasyonlara sahne oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı açıklamada, "Bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var; milletin geçmişte Cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi: Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır." sözlerini sarf etti.

POLİSE ŞİŞE ATTILAR BARİYERLERİ DEVİRDİLER

Mitingin ardından bir grup, slogan atarak Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürüyüşe geçerken, bazı kişiler de polis ekiplerine şişe atarak bariyerleri devirdi.

Saraçhane'de toplanan bir grup da Özgür Özel'in hedef göstermesinin ardından Erdoğan'a hakaretlerde bulundu.

ALTUN: SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ, MİLLETİMİZE HAKARETTİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Altun, "CHP Genel Başkanı Özel’in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneğidir" dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneğidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik “cunta başkanı” gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir.

Bu tür söylemler, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi “siyasi muhalefet” saikiyle de açıklanamaz. Siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak bu açıklamalar, demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yargı süreçleri, bağımsız mahkemeler eliyle yürütülmektedir. Devam eden bu hukuki sürece yönelik “darbe planı”, “cunta”, “komplo” gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdır.

Ayrıca, herhangi bir somut veriye dayanmayan “kayyım listeleri hazırlandı” şeklindeki açıklamalar; toplumu yanıltmaya, kurumlara olan güveni zayıflatmaya ve kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik dezenformasyon faaliyetleridir.

Hiç kimse, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak yargı süreçlerine müdahale etme hakkına sahip değildir. Herkes, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli ve devletimizin, milletimizin birliği için sağduyulu bir dil kullanmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de milletin iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ERDOĞAN'A HAKARETE İNCELEME BAŞLATILDI

Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane Parkı'nda toplanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden provokatörler hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan soruşturmanın açılabileceği de belirtiliyor.

42 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Bu akşam Saraçhane’de Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır.

Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."