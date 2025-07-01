Erdoğan'dan Leman Dergisi'nin skandalına tepki! "Mizah kisvesiyle yapılan alçakça bir kışkırtma"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya İsrail-İran savaşı üzerinden hedef alan Leman Dergisi'nin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan skandal karikatüre tepki gösteren Erdoğan, "Mizah kısvesi altında yapılan alçak bir kışkırtmadır. Alçakça bir provokasyondur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen 172'nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. İsrail-İran savaşı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı hedef alan karikatürü infiale neden olan Leman dergisine tepki gösteren Erdoğan, "Efendimiz'e ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir, biz bunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dar veya geniş katılımlı toplantılarla istişare mekanizmasını en verimli, etkili şekilde işletiyoruz. Partimizin kuruluşundan itibaren bu konudaki hassasiyetimizi her zaman muhafaza ettik. Hem partimize hem ülkemize hem de dış politikaya dair her meseleyi açık yüreklilikle konuşuyor, tartışıyor, kararlarımızı buna göre alıyoruz. Bir AK Parti geleneği olarak yıllardır Türk siyasetinde dikkatle takip edilen Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantımızın 32'ncisini İnşallah 11-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Kampımızı bir istişare zemini olmanın ötesinde AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekilleneceği bir ortak akıl platformu olarak görüyoruz. Kızılcahamam kampından inşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek, enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız.

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"MİLLETİMİZE HİZMETKARLIK YAPMAK İÇİN AK PARTİ'DEYİZ"

Birbirinin ayağını kaydıran, birbirine kumpas ve tuzak kuran değil, aynı davaya, aynı ideale gönül veren bir hareketiz, böyle bir teşkilatız. Bakın, bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi, siyasi ikbal hevesimiz bizi bu çatı altında buluşturmadı. Koltuk, makam, unvan için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek Hakk'ın rızasını kazanmak için buradayız. Milletimize hizmetkarlık yapmak için AK Parti'deyiz. Merhum Arif Nihat Asya 'İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz' demiş. İşte biz de gönüller arasında köprü olmak için bu çatı altındayız. 86 milyonun birliğini, dirliğini, kardeşliğini güçlendirmenin gayretindeyiz. 14 Ağustos 2001'den bu yana ortak bir gaye için ortak hedefler, dertler, meseleler için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi de hamdolsun alnımızın akıyla veriyoruz.

"FAK İ R FUKARANIN, K İ MSES İ ZLER İ N YOLDA Ş I OLDUK "

Önümüzdeki ay 24'üncüyaşımızı kutlayacağız. Milleti yok sayanlardan olmadık. İnşallah bundan sonra da olmayacağız. Türkiye'ye hizmet aşkımızı yitirmedik, bundan sonra da yitirmeyeceğiz. 86 milyonun tamamı kardeşimizdir, canımızdan bir parçadır. Biz millet için varız. Millet ne istiyorsa onu yapacağız. AK Parti milletin partisidir. Biz elitlerin, seçkinlerin değil her zaman fakir fukaranın, kimsesizlerin yoldaşı olduk. Bugün de aynı çizgide siyaset yapıyoruz.

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"YAZ MEVSİMİNDE KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ"

Artık bu yaz mevsimi bizim için mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Geçen sene yaptığımız ve oldukça verimli geçen Türkiye Buluşmalarını 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' temasıyla inşallah devam ettiriyoruz. Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz, 81 ilimizi ziyaret edip, teşkilat mensuplarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamız ve halkımızın çeşitli kesimleriyle bir araya gelecekler. Yaz boyunca partimizin olmazsa olmazı danışma meclislerimizi de ara vermeden ve mümkün olan en yüksek katılımla gerçekleştireceğiz.

"BİZİM BELEDİYELERİMİZDE ÇÖZÜM ÜRETMEK VAR"

Muhalefet hizmet yarışında elimize su dökemez. Bunu polemik olsun diye de söylemiyorum, Türkiye'yi adım adım gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. AK Parti, Cumhur İttifakı belediyelerinde meydanlarda verdiği sözü tutma şuuru var. Bizim belediyelerimizde şikayet etmek değil, çözüm üretmek var. Taş üstüne taş koyma şevki var.

"CHP'N İ N KAVGASININ TARAFI OLMAYACA Ğ IZ"

Kurultay tartışmaları CHP'nin iç sorunudur. Yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'lilerden oluşuyor. Şikayet eden de 'mağdur oldum' diyen de bunlar.Eski ve yeni arkadaşlarına baksınlar, dava dosyasında kimlerin adının yazdığına baksınlar. Biz taraf olmadık, olmayacağız. CHP'liler de kozlarını mahkemede paylaşır. Türk yargısı da en isabetli kararı tarafsızca verir. Ne yaparsak yapalım hukuka riayet etmek mecburiyetindeyiz. Biz de milletimiz gibi hukuki sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz. Özgür efendinin siyasetle ilişkisi bizim unuttuğumuz dönemlerden çok daha gerilerde kaldı. Aynı hukuka saygıyı CHP ve yönetiminde göremiyoruz. Bunun takdirini milletimizin çok iyi yapacağına inanıyorum. CHP'nin siyasi kıblesi şaşmıştır. Muhalefetin istikamet sorununu bir an önce çözmesini ümit ediyoruz. Küçük hesapların peşinde koşanlar tarihe hesap veremezler.

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"MİZAH KİSVESİ ALTINDA ALÇAK BİR KIŞKIRTMA"

Bu milletin değerlerinden yoksun kimi edep ve adap bilmez ahlaksızların, Efendimiz'e yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez.Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır. Alçakça bir provokasyondur. Nitekim bu nefret suçuyla ilgili emniyetimiz ve yargımız hemen harekete geçmiş, bahsekonu dergi toplatılmış, gerekli süreçler başlatılmıştır.Efendimiz'e ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir, biz bunun takipçisi olacağız.Özellikle gençlerimizin gönüllerini ferah tutmasını istiyorum. Biz bu makamlarda olduğumuz sürece bu ülkede, ne adına olursa olsun kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız.Haklıyken haksız duruma düşecek adımlardan herkes uzak durmalıdır. Öfkenin, aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin vermemelidir. Yolumuzu aydınlatan, kalbimizi aşkla, merhametle, şefkatle dolduran sevgili Peygamberimizin aziz hatırasına da emanetine de sahip çıkmak bizim asli görevimizdir ve biz bunu şeref sayıyoruz."