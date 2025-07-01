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"Erdoğan, 17-25 Aralık'ta odasını topladı, Efkan Ala durdurdu" iddiası! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Erdoğan, 17-25 Aralık&#039;ta odasını topladı, Efkan Ala durdurdu&quot; iddiası! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "17-25 Aralık’ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu" başlığıyla yer alan haber hakkında açıklama yaptı. Söz konusu haber içeriğinin "dezenformasyon ürünü" olduğu belirtildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan da açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 17-25 Aralık sürecinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın odasını topladığı, dönemin Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'nın ise buna engel olduğu iddiasını yalanladı.

"DEZENFORMASYON ÜRÜNÜ"

DMM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bir internet sitesinde yayınlanan ve çeşitli mecralarda paylaşılan "17-25 Aralık'ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu" başlıklı yazı, manşetinden içeriğine kadar dezenformasyon ürünüdür."

"AKLA VE MANTIĞA AYKIRI"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da söz konusu iddiaya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Mesnetsiz ve kötü niyetli bir kurgu" diyen Ala, şu ifadeleri kulandı:

"Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında '17-25 Aralık'ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu' başlığıyla yayımlanan yazıdaki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve açık bir dezenformasyon ürünüdür.

17-25 Aralık süreci, FETÖ terör örgütünün devleti ele geçirme ve meşru iktidarı devirme girişiminin açık bir göstergesidir. Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'makam odasını toplayarak görevden ayrılmayı düşündüğü ve benim buna engel olduğum' yönündeki beyanlar, akla ve mantığa aykırı, mesnetsiz ve kötü niyetli bir kurgudan ibarettir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17-25 Aralık sürecinde ve sonrasında, FETÖ'ye karşı mücadelenin en ön saftaki dirayetli lideri olmuş, zerre kadar tereddüt göstermemiş, bilakis bu hain yapının deşifre edilmesi ve bertaraf edilmesi için büyük bir irade ve kararlılık sergilemiştir.

Kendisi, asla görevinden ayrılmayı düşünmemiş, milletin ve devletin bekası için dimdik durmuş, tereddütsüz, kararlı ve dirayetli bir liderlik ortaya koymuştur. Bu tür asılsız iddialar, FETÖ'nün ve uzantılarının Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşunu gölgelemek, o dönemin gerçeklerini çarpıtmak ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla ürettiği algı operasyonlarının bir devamıdır.

Kamuoyunun bu tür manipülatif ve yalan haberlere itibar etmemesini, gerçekleri çarpıtmaya yönelik bu tür girişimlere karşı dikkatli olmasını önemle istirham ederim."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İddia Sahibi: Sözcü Gazetesiİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git

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