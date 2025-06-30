Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda yıl sonunu işaret edip hedefteki rakamı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 32. Olağan Genel Kurulu'nda enflasyondaki düşüşün 1 yıldır kesintisiz sürdüğünü açıkladı ve yıl sonu hedefi için "20'li rakamları görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, bölgedeki gerilime dikkat çekip, her türlü senaryoya hazır olduklarını söyledi ve "Kendimiz bedel ödesek dahi popülist politikalara tevessül ederek ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik" ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki düşüşün 1 yıldır sürdüğünü söyleyen Erdoğan, yıl sonu hedefi içinse 20'li rakamları işaret etti.

Cumhurbaşkanının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kalkınma hamlemiz gıpta ile izleniyor. Türk ihracatçısı denilince artık dünyada bir güven markası anlaşılıyor.

Ticaret savaşları küresel mevcut belirsizliği daha da derinleştiriyor.

Bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz.

Türkiye olarak yol haritamızı, öngörülerimizi ve stratejilerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz. İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Ülkemizi savaşların çeperinde tutmayı başardık.

Muhalefetin, Türkiye'yi batığa sürüklemek isteyen savaş baronlarının ekmeğine yağ süren sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmedik.

Kendimiz bedel ödesek dahi popülist politikalara tevessül ederek ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik.

Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız.

"EKONOMİ PROGRAMIMIZ SARSILMADI"

19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik.

Türk lirasına güven yükseliyor. Enflasyon 1 yıldır kesintisiz olarak düşüyor. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz.

Son 3 ayda yaşanan şoklara rağmen ekonomi programımız sarsılmadı.

Mayıs ayı verilerine 32 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. İhracata kadınların daha fazla katkı verdiğini memnuniyetle görüyoruz.

"3 İHA'DAN İKİSİ BİZİM"

2028 yılına kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Dünyada satılan her 3 İHA'dan ikisini Türk firmaları üretiyor. İnsansız hava araçlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeyi başardık.

Unutmayın biz maraton koşucusuyuz!