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Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti ile görüşecek... AK Parti'den açıklama geldi

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AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti, Görüşme, Haber
Gündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftaya DEM Parti ile görüşeceğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlenen Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı’nın ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

İstişare toplantılarımızda yerel siyasetle ilgili, uluslararası siyasetle ilgili çok sayıda soru soruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız soruları cevapladılar. Bugünden sonraki siyasetlerimize derinlik kazandırmak açısından vekillerimizin gündeme getirdiği konular kapsamlı şekilde ele alınacak. 

LEMAN DERGİSİ'NE TEPKİ

Bu yapılanın sanat özgürlüğü ile ilgisi yok. Peygamber Efendimize yönelik saygısızlığı lanetliyoruz. Bu bir nefret suçudur. İslam düşmanlığı ve değerlerimize hakaret hangi dinden olursa olsun bizim için zihniyet mücadelesidir. Burada hukuk mücadelesini de vereceğiz. Mizah dergisinin sanat özgürlüğü ile ilgisi yok. Dünyaya değerler konusundaki tavrımızı yeniden göstermiş olduk.

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız açılış konuşmasında bir kez daha terörsüz Türkiye konusundaki yapılması gerekenleri ve hassasiyetlerimizi ifade etti. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

ERDOĞAN-DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanımız, DEM Parti heyetini bir dahaki hafta kabul edecek. Günü bir dahaki hafta başında belli olabilir. Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler önemli olacaktır.

 

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