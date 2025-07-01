Türkiye’yi ayağa kaldıran karikatür: Tepkiler çığ gibi! Leman dergisinin internet sitesine erişim engeli

İsrail-İran savaşı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı hedef alan karikatür tepki çekti. 26 Haziran tarihli sayısında skandala imza atan Leman dergisi hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Derginin internet sitesi Türkiye'den erişime engellendi.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Daha önce bir kapağında Mevlana'yı başına silah dayanmış bir şekilde karikatürize eden Leman, bu sefer Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya İsrail-İran savaşı üzerinden hedef aldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına atıfta bulunan dergi, bombalanan bir şehrin üzerinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı resmetti. Karikatürde iki peygamberin, birbirine selam vererek tokalaştığı karikatürize edildi.Dergi hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

LEMAN DERG İSİNE TOPLATMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Leman dergisinin ilgili sayısının toplatılmasına karar verildi.

ERİŞİM ENGELİ KARARI

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki bilgiye göre 'leman.com.tr' adresine erişim engellendi.

BTK’daki açıklama şöyle:

"leman.com.tr, 01/07/2025 tarihli ve 2025/6609 D.İş sayılı İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir."