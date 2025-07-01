Alişan’ın 'Leman dergisi' paylaşımı gündem oldu! Tepkiler peş peşe gelmişti

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan bir karikatür Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Sözde mizah dergisi Leman, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya İsrail-İran savaşı üzerinden hakaret etti. Bu olay büyük tepki çekerken tepki gösteren isimlerden biri de şarkıcı Alişan oldu.

Fransız Charlie Hebdo'nun Türkiye şubeliğini yapan sözde mizah dergisi Leman, İslami değerlere yönelik saldırılarına devam ediyor. Yaptığı provokatif çizimlerle sık sık gündeme gelen Leman, 26 Haziran tarihli dergisinde İsrail-İran savaşı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı hedef aldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına atıfta bulunan dergi, bombalanan bir şehrin üzerinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı resmetti. Karikatürde iki peygamberin birbirine selam vererek tokalaştığı karikatürize edildi.

Skandal karikatür büyük tepki topladı. Bir grup derginin ofisinin önünde toplanırken, karikatürü yayınlayan 4 kişi ise gözaltına alındı.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

İçişleri Bakanı Yerlikaya "Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da bu karikatüre tepkiler gelirken şarkıcı Alişan da kendini tutamadı. Alişan, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: