Nil Karaibrahimgil ve ailesi Bodrum’da sezonu açtı! Yeni teknelerinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıçiftlik açıklarına demirledikleri lüks teknelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ünlü isimler Bodrum’a akın etti. Sezonu Bodrum’da açan isimlerden biri de şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve reklamcı eşi Serdar Erener oldu.

Ünlü çift, yaklaşık 100 milyon lira değerindeki çevre dostu, 35 metrelik yeni yelkenli teknelerini Yalıçiftlik açıklarına demirledi.

LÜKS TEKNELERİNİ GEÇEN YIL SATMIŞLARDI

Sabah'ın haberine göre, ünlü çiftin yanında oğulları Ali Ömer de vardı. Ailece denizin ve güneşin tadını çıkaran Karaibrahimgil ailesi, birlikte sörf yaptı.

Çiftin uzun yıllardır kullandığı “Darwin” adlı teknelerini geçtiğimiz aylarda sattığı, yerini bu yeni ve çevreci yelkenlinin aldığı öğrenildi.