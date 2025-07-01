Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Nil Karaibrahimgil ve ailesi Bodrum’da sezonu açtı! Yeni teknelerinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Nil Karaibrahimgil ve ailesi Bodrum’da sezonu açtı! Yeni teknelerinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nil Karaibrahimgil ve ailesi Bodrum’da sezonu açtı! Yeni teknelerinin fiyatı ağızları açık bıraktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıçiftlik açıklarına demirledikleri lüks teknelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ünlü isimler Bodrum’a akın etti. Sezonu Bodrum’da açan isimlerden biri de şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve reklamcı eşi Serdar Erener oldu.

Nil Karaibrahimgil ve ailesi Bodrum’da sezonu açtı! Yeni teknelerinin fiyatı ağızları açık bıraktı - 1. Resim

Ünlü çift, yaklaşık 100 milyon lira değerindeki çevre dostu, 35 metrelik yeni yelkenli teknelerini Yalıçiftlik açıklarına demirledi.

Nil Karaibrahimgil ve ailesi Bodrum’da sezonu açtı! Yeni teknelerinin fiyatı ağızları açık bıraktı - 2. Resim

LÜKS TEKNELERİNİ GEÇEN YIL SATMIŞLARDI

Sabah'ın haberine göre, ünlü çiftin yanında oğulları Ali Ömer de vardı. Ailece denizin ve güneşin tadını çıkaran Karaibrahimgil ailesi, birlikte sörf yaptı.

Nil Karaibrahimgil ve ailesi Bodrum’da sezonu açtı! Yeni teknelerinin fiyatı ağızları açık bıraktı - 3. Resim

Çiftin uzun yıllardır kullandığı “Darwin” adlı teknelerini geçtiğimiz aylarda sattığı, yerini bu yeni ve çevreci yelkenlinin aldığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ayrılık 1 Temmuz'da resmileşti! Bayern Münih'ten Leroy Sane açıklamasıZeynep Sönmez'in Wimbledon 2025 maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk kez ana tabloda mücadele edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen’in düğün davetiyesi paylaşıldı! Üzerindeki şiir çok manidar - MagazinDüğün davetiyesi ortaya çıktı! Üzerindeki şiir çok manidarOyuncu Tuğba Yılmaz nişanlandı! İşte müstakbel eşi.. - MagazinÜnlü oyuncu nişanlandı! İşte müstakbel eşi..MasterChef Ayşe Ekiz ile Beyza Aydın neden küs? İlk kez açıkladı, sebebi ortaya çıktı - MagazinMasterChef Ayşe Ekiz ile Beyza Aydın neden küs? İlk kez açıkladı, sebebi ortaya çıktıÇağatay Ulusoy imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı: "Ne olmuş böyle" - Magazinİmajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı: "Ne olmuş böyle"Oyuncu Tamika Chesser erkek arkadaşını öldürdü! Kesik baş her yerde aranıyor - MagazinOyuncu Tamika Chesser erkek arkadaşını öldürdü! Kesik baş her yerde aranıyorÜnlü şarkıcı Sezen Aksu aldığı haberle yıkıldı! - MagazinSezen Aksu aldığı haberle yıkıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...