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Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen’in düğün davetiyesi paylaşıldı! Üzerindeki şiir çok manidar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen’in düğün davetiyesi paylaşıldı! Üzerindeki şiir çok manidar
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, düğünleri için geri sayıma başladı, ikilinin düğün davetiyesi ortaya çıktı. Çiçekli tasarımıyla dikkat çeken davetiyede bulunan şiir dikkat çekti.

Gündüz kuşağının sevilen yarışması En Hamarat Benim’in sunuculuğunu üstlenen ve programda temizlik tutkusunu eğlence ile harmanlayan Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen geçtiğimiz yaz nişanlandı. İkilinin nişan görüntüleri büyük ilgi görürken, Ezildi “Tamamlandığımı hissediyorum. Bir yerde eksiklik vardı, o bağlandı” diyerek mutluluğunu dile getirmişti.

NİŞAN İÇİN 500 BİN HARCAMIŞLAR

Yaptıkları büyük nişan organizasyonu için yaklaşık 500 bin TL harcadığı konuşulan ikili, sosyal medyada hem övgü hem eleştiri aldı. Abartılı olduğu düşünülen nişanda ayrıca takılan takılar göz doldurdu.

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen’in düğün davetiyesi paylaşıldı! Üzerindeki şiir çok manidar - 1. Resim

EZİLDİ İLE TÜRKMEN'İN BÜYÜK DÜĞÜNÜ ERZURUM'DA

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen, geçtiğimiz günlerde ise nikah masasına oturdu. İkiliyi bu özel günlerinde yakın dostları ve akrabaları yalnız bırakmadı. Türkmen sade bir gelinlik tercih ederken, Ezildi siyah bir takım elbise ile şıklığını konuşturdu. 

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen’in düğün davetiyesi paylaşıldı! Üzerindeki şiir çok manidar - 2. Resim

Hayatlarını birleştiren çiftin şimdi ise Erzurum’da bir düğün yapacakları ortaya çıktı. İkili, büyük günün öncesinde davetiye dağıtmak için kapı kapı dolaştı. Ezildi, o anları “Davetiye dağıtmaya geldik” notuyla paylaştı. 

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen’in düğün davetiyesi paylaşıldı! Üzerindeki şiir çok manidar - 3. Resim

DAVETİYEDE ROMANTİK ŞİİR

Öte yandan Ezildi ile Türkmen’in düğün davetiyesi de sosyal medyada paylaşıldı. Çiçekli desenlerle dikkat çeken tasarımda Ezildi’nin yazdığı şu romantik şiir ilk bakışta göze çarptı: 

“Kadir Gamze’yi kestirdi gözüne
Gamze inandı Kadir’in sözüne
İkimiz de geldik aşka
Bu düğün bambaşka
Hepinizi görmek istiyoruz
Bu mutlu günümüzde…”

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen’in düğün davetiyesi paylaşıldı! Üzerindeki şiir çok manidar - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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