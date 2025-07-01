MasterChef Ayşe Ekiz ile Beyza Aydın neden küs? İlk kez açıkladı, sebebi ortaya çıktı

MasterChef 2024’ün en popüler yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Ekiz, katıldığı bir YouTube kanalında, yarışma boyunca yakın arkadaşlık ettiği Beyza Huri Aydın ile neden küstüğünü ilk kez açıkladı.

TV8’de yayınlanan MasterChef 2024’ün kadın yarışmacıları Ayşe Ekiz ile Beyza Huri Aydın’ın magazin gündemine oturan küslüğünün nedeni ortaya çıktı. Aralarının neden açıldığını Ekiz konuk olduğu Chf Kaan’ın YouTube kanalında anlattı.

Yarışma boyunca yakın arkadaş olan ve aralarından su sızmayan Ayşe ve Beyza’nın neden küs olduklarına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Olayın perde arkasını tüm şeffaflığı ile ilk kez anlatan Ayşe Ekiz, Beyza’nın kendisiyle dalga geçtiğini ve ona kırıldığını açıkladı.

AYŞE EKİZ: BEYZA BENİMLE DALGA GEÇTİ

Kırgınlığının nedenini aktaran MasterChef Ayşe şunları söyledi:

“Ben Beyza'yı çok seviyordum. Çok da yakın bir arkadaştık yani önceden. Yine küs de değildim yani ayrılırken falan. Hiçbir sorunum olmadı. Beril'in telefonda bir arıza vardı abi. Ne arızasıydı bilmiyorum. Instagram'la alakalı. Ben de Instagram'dan çok anlamıyorum. Hani o ara hiç anlamıyordum. Hani birileri soruyordum sürekli. Çünkü yeni açmıştım, sürekli Beyza'dan yardım alıyordum ve herkese soruyordum hani bu ne diye. Ondan sonra Beril dedi ki arkadaşlar Instagram'dan anlayanınız var mı? Bir sorundan bahsetti ama hatırlayamıyorum o gün için. Trabzon çekiminden uçaktan indik. İstanbul’da kaldığımız eve geliyorduk. Beyza gülerek dedi ki ‘Ya Ayşe çok güzel anlıyor’. Yani bu dalga geçti benimle. Ben bu yüzden bir kırıldım. Bir daha da düzen tutmadı yani.”

Sözlerinin devamında ise arkadaşlıklarının eskisi gibi devam etmediğini belirten Ekiz, “Sonra da kırılınca da işte bir daha çok baştan başlamak istemiyorsun ya. Ya yani çok ayıp yaptığı şey” dedi.