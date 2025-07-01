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Ünlü şarkıcı Sezen Aksu aldığı haberle yıkıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü şarkıcı Sezen Aksu aldığı haberle yıkıldı!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk pop müziğinin ünlü ismi Sezen Aksu, “Paşa Gönül Şarkıları” albümüyle uzun bir aranın ardından yeniden sahnede… Ancak albümün çıkışından sadece dört gün önce, 16 yıllık yol arkadaşı kedisi Sütlü'yü kaybettiği ortaya çıktı.

Türk pop müziğinin ünlü ismi Sezen Aksu, geçtiğimiz hafta yayınladığı “Paşa Gönül Şarkıları” albümüyle uzun bir aranın ardından müzikseverlerle yeniden buluştu. Ancak albümün heyecanı, şarkıcının yaşadığı kişisel bir kayıpla gölgelendi.

Sezen Aksu
Sezen Aksu

Albümün çıkışından sadece dört gün önce, Aksu'nun tam 16 yıldır hayatını paylaştığı kedisi Sütlü hayata veda etti.

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu aldığı haberle yıkıldı! - 2. Resim

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sütlü'nün kaybı, Aksu’yu derinden sarstı. Sosyal medyada yayılan haber, sonrası şarkıcının takipçileri yorum yağdırdı.

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu aldığı haberle yıkıldı! - 3. Resim

Pek çok kullanıcı, “Ne kadar uzun zamandır yanındaydı”, “Onun için çok üzücü, can dostuydu” gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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