Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sezen Aksu’dan 50. sanat yılına özel albüm: Paşa Gönül Şarkıları

Sezen Aksu’dan 50. sanat yılına özel albüm: Paşa Gönül Şarkıları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sezen Aksu’dan 50. sanat yılına özel albüm: Paşa Gönül Şarkıları
Sezen Aksu, Albüm, Müzik, Yeni Albüm, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezen Aksu'nun yeni albümü "Paşa Gönül Şarkıları" dijital platformlarda yerini aldı. Son olarak 2016 yılında sahne alan sanatçı, sanat hayatının 50. yılında yeni bir albümle hayranlarıyla buluştu.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sezen Aksu, sanat hayatının 50. yılında yeni albümünü yayımladı. Dijital platformlarda yayımlanan Paşa Gönül Şarkıları albümü, 12 şarkıdan oluşuyor.

Dijital platformların yanı sıra radyolarda da eş zamanlı olarak yayımlanan şarkılar arasında yer alan; Sen Ağla, Ey Aşk, Bana Sor ve Bahçe isimli şarkılar sosyal medyada en fazla bahsedilen şarkılar oldu.

SEZEN AKSU'NUN SON ALBÜMÜNDEKİ ŞARKILAR

Albüm içerisinde hem yeni besteler hem de yeniden düzenlenmiş eski şarkılar bulunuyor.

Daha önce Gülben Ergen tarafından seslendirilen "Nanik", Cenk Eren'in yorumladığı "Şuh Nefes" ve Levent Yüksel ile hafızalara kazınan "Abanoz’daki Emine" bu kez Sezen Aksu’nun yorumuyla albümde yer aldı.

Albümde yer alan diğer şarkılar ise şöyle: Bahçe, Sen Ağla, Yandı İçim, Bana Sor, Dümenci, Ey Aşk, Yaygara, Gemiler, Doğrucu ve Linç.

ŞARKI SÖZLERİNDE SEZEN AKSU DAMGASI

Albümdeki şarkıların söz ve bestelerinde çoğunlukla Sezen Aksu imzası bulunurken; Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar ve Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin eserleri de albümde kendine yer buldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aşiret düğünlerinin gözdesi Mustafa Aktaş: 'Pahalı değilim' dedi, fiyatı açıkladı! Duyanlar kulaklarına inanamadıAldatıldığını öğrenen adam lokma dağıttı! Pankartı okuyan dönüp bir daha baktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Topkapı Sarayı gece ziyaret saatleri belli oldu: Topkapı Sarayı saat kaça kadar açık? - HaberlerTopkapı Sarayı gece ziyaret saatleri belli oldu: Topkapı Sarayı saat kaça kadar açık?UFC 317'de kritik randevu: Ilia Topuria-Charles Oliveira maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerUFC 317'de kritik randevu: Ilia Topuria-Charles Oliveira maçı saat kaçta ve hangi kanalda?Çalışma süresi uzatıldı! Meclis ne zaman tatile girecek? - HaberlerÇalışma süresi uzatıldı! Meclis ne zaman tatile girecek?Squid Game 3.sezon nereden izlenir? Yeni sezon için alarmlar kuruldu! - HaberlerSquid Game 3.sezon nereden izlenir? Yeni sezon için alarmlar kuruldu!MasterChef Burak Kadir Barış kimdir? MasterChef’ten Porselen zarafetine! - HaberlerMasterChef Burak Kadir Barış kimdir? MasterChef’ten Porselen zarafetine!Çift Kişilik Oda 5. bölüm neden YouTube'da yok? Bölümün ardından platformda yayında! - HaberlerÇift Kişilik Oda 5. bölüm neden YouTube'da yok? Bölümün ardından platformda yayında!
Sonraki Haber Yükleniyor...