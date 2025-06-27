Sezen Aksu’dan 50. sanat yılına özel albüm: Paşa Gönül Şarkıları

Sezen Aksu'nun yeni albümü "Paşa Gönül Şarkıları" dijital platformlarda yerini aldı. Son olarak 2016 yılında sahne alan sanatçı, sanat hayatının 50. yılında yeni bir albümle hayranlarıyla buluştu.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sezen Aksu, sanat hayatının 50. yılında yeni albümünü yayımladı. Dijital platformlarda yayımlanan Paşa Gönül Şarkıları albümü, 12 şarkıdan oluşuyor.

Dijital platformların yanı sıra radyolarda da eş zamanlı olarak yayımlanan şarkılar arasında yer alan; Sen Ağla, Ey Aşk, Bana Sor ve Bahçe isimli şarkılar sosyal medyada en fazla bahsedilen şarkılar oldu.

SEZEN AKSU'NUN SON ALBÜMÜNDEKİ ŞARKILAR

Albüm içerisinde hem yeni besteler hem de yeniden düzenlenmiş eski şarkılar bulunuyor.

Daha önce Gülben Ergen tarafından seslendirilen "Nanik", Cenk Eren'in yorumladığı "Şuh Nefes" ve Levent Yüksel ile hafızalara kazınan "Abanoz’daki Emine" bu kez Sezen Aksu’nun yorumuyla albümde yer aldı.

Albümde yer alan diğer şarkılar ise şöyle: Bahçe, Sen Ağla, Yandı İçim, Bana Sor, Dümenci, Ey Aşk, Yaygara, Gemiler, Doğrucu ve Linç.

ŞARKI SÖZLERİNDE SEZEN AKSU DAMGASI

Albümdeki şarkıların söz ve bestelerinde çoğunlukla Sezen Aksu imzası bulunurken; Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar ve Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin eserleri de albümde kendine yer buldu.