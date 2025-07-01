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Leman'daki karikatür skandalına bir tepki de Kurtulmuş'tan: Saldırıyı yapan şerefsizler ve arkasındakiler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Numan Kurtulmuş, Leman, Karikatür, İslam, Haber
Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya dil uzatan Leman'ın skandal karikatürüne bir tepki de Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, skandal olayın asla geçiştirilmeyeceğini söyleyip "Bu saldırıyı yapan şerefsizleri ve arkasında duranları şiddetle kınıyorum. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bu karikatürü yapmak doğrudan İslam düşmanlığıdır" dedi.

Sözde mizah dergisi Leman'ın skandal karikatürü tepki toplamaya devam ediyor.  TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Ortak Basın Toplantısı'nda konuyla ilgili sert sözler söyledi. 

Skandal olaya müsamaha gösterilmeyeceğini söyleyen Kurtulmuş şunları söyledi:

"Maalesef yine Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı... Bir kendini bilmez, hadsiz, sözde karikatüristin yaptığı bir karikatür dolayısıyla Türkiye gündemi meşgul edilmiştir.

"PEYGAMBERİN ADI ANILDIĞINDA TOPARLANIRIZ"

Yapılan bu eylemi şiddetle kınıyorum. Öncelikle biz Müslüman bir ülkeyiz.  Bizim millettimiz Hazreti Peygamberin adı anıldığında kendini derler toplar, ve saygıyla anar.

MÜSAMAHA YOK

Hayatımızın her alanında kendimiz için rehber kabul ettiğimiz Hazreti Peygamber efendimize ya da herhangi bir peygamberimize yapılan hakareti asla geçiştirmeyiz. 

Peygamberlerimize yapılan hakaret bize yapılmıştır. Bu saldırıyı yapan şerefsizleri ve arkasında duranları şiddetle kınıyorum. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bu karikatürü yapmak doğrudan İslam düşmanlığıdır. Asla müsamaha edilemeyecek bir saldırganlıktır. "

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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