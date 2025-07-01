Leman'daki karikatür skandalının ardından dikkat çeken karar! 1 gün süreyle yasaklandı

Leman'da yer alan bir karikatürde Peygamber Efendimize dil uzatılmasının ardından derginin ofisi önünde toplanma çağrıları yapıldı. Bir grup dergiye baskına giderken Beyoğlu Kaymakamlığı toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasakladı. Öte yandan Şişhane ve Taksim metro durakları da kapatıldı.

Sözde mizah dergisi Leman, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya dil uzattı, sözde karikatür büyük tepki topladı. Bir grup derginin ofisinin önünde toplanırken, karikatürü yayınlayan 4 kişi ise gözaltına alındı.

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Gelişmelerin ardından Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

TOPLANMA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden bugün için toplanma çağrıları yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK NOKTA ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Açıklamada, "Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

2 METRO DURAĞI KAPATILDI

Öte yandan İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.