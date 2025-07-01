Peygamber Efendimize dil uzatan hadsizler yaka paça gözaltına alındı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i skandal bir karikatüre konu eden Leman Dergisi'nden 4 kişi dün akşam gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya gözaltı görüntülerini paylaşırken videolarda dikkat çeken detaylar yer aldı.

Leman dergisi, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizdi. Vatandaşlar konuyu sosyal medyada paylaşıp tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin re'sen başlattığı soruşturma kapsamında çizim sahibi, 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

TEK TEK GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma kapsamında Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafikeri Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alındı. Derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

YERLİKAYA O ANLARI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından şahısların gözaltına alındığını duyurarak her birinin gözaltı anlarını paylaştı.

Ters kelepçe görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından "İyi olmuş" yorumlarıyla karşılandı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Öte yandan başta siyasetçiler olmak üzere sözde karikatüre birçok tepki geldi. Dışişleri Bakanı Fidan "Mizah maskesi ardına saklanarak Peygamber Efendimize yönelik gerçekleştirilen ahlaksız ve provokatif saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ahlaksızca çizilmesi kabul edilemez bir provokasyondur. Devletimizin tüm birimleri, inanç ve değerlerimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleyi yapmaktadır. Vatandaşlarımızın sükunetini koruması ve tahriklere kapılmaması büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur." sözlerine yer verdi.