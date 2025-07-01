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Erdoğan toplantıdan neden ayrıldı? Yerlikaya iddialarına jet yalanlama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan toplantıdan neden ayrıldı? Yerlikaya iddialarına jet yalanlama
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldığı iddiasını yalanladı. Açıklamada, Erdoğan’ın Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyetle yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Bazı basın-yayın organlarında yer alan söz konusu iddianın bütünüyle gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın bugün AK Parti Genel Merkezi'nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldığı hatırlatıldı.

Erdoğan toplantıdan neden ayrıldı? Yerlikaya iddialarına jet yalanlama - 1. Resim

ERDOĞAN-YERLİKAYA İDDİASINA CEVAP

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da bu programda "Trafik Güvenliği" konulu bir sunum yaptığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın-yayın organlarında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşması uzayınca salondan erken ayrıldı' şeklinde yer alan iddialar gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi’nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmış; İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya bu programda “Trafik Güvenliği” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanımız, Bakan Yerlikaya'nın sunumu bittikten sonra, önceden belirlenmiş programı kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyet ile yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrılmıştır.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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