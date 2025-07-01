Erdoğan toplantıdan neden ayrıldı? Yerlikaya iddialarına jet yalanlama

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldığı iddiasını yalanladı. Açıklamada, Erdoğan’ın Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyetle yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Bazı basın-yayın organlarında yer alan söz konusu iddianın bütünüyle gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın bugün AK Parti Genel Merkezi'nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldığı hatırlatıldı.

ERDOĞAN-YERLİKAYA İDDİASINA CEVAP

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da bu programda "Trafik Güvenliği" konulu bir sunum yaptığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: