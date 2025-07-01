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Doğal gaza zam geldi! Konutta yüzde 24,6'lık artış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Doğal gaza zam geldi! Konutta yüzde 24,6&#039;lık artış
Dogal Gaz, Zam, Fiyat Artışı, EPDK, Bütçe, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, konutta kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 24,6 zam yapıldığını açıkladı. Yeni tarife 2 Temmuz 2025’te yürürlüğe giriyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gazda yeni fiyat düzenlemesine gidildiğini duyurdu.

Konutta kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 24,6 oranında zam yapıldığı bildirildi.

Doğal gaza zam geldi! Konutta yüzde 24,6'lık artış - 1. Resim

BÜTÇE HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ZAM

EPDK tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz toptan satış fiyatlarının bütçe hedefleri doğrultusunda güncellendiği ifade edildi.

BOTAŞ’ın ilan ettiği fiyatlara göre, konut abonelerine yönelik tarifede ortalama yüzde 24,6 oranında artışa gidildiği kaydedildi.

HANE FATURALARINA YANSIYACAK

Yeni tarifelerin 2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

Zamlı fiyatların, hanelerde kullanılan doğal gaz faturalarına yansıyacağı ve özellikle kış aylarında tüketicilerin bütçesini etkileyeceği öngörülüyor.

SANAYİYE ZAM ORANI YÜZDE 7,86

Sanayi aboneleri için de ortalama yüzde 7,86 oranında fiyat artışı uygulanacağı belirtildi.

EPDK, düzenlemenin bütçe hedeflerine uyum ve enerji piyasasındaki sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yapıldığını vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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