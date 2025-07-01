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Sektörde yüzde 9,2’lik artış! Bu ay 922 milyon doları gördüler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sektörde yüzde 9,2’lik artış! Bu ay 922 milyon doları gördüler
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı mayıs ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 9,2 artarak 922,8 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mayıs ayına dair çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalışla, 3,1 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Ocak-Mayıs döneminde ise üretim, yüzde 1,4 azalışla 15,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi de mayısta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 artışla, 3,4 milyon tona ulaştı. Yılın ilk 5 ayında nihai mamul tüketimi ise yüzde 4,7 azalışla, 15,5 milyon tona geriledi.

Sektörde yüzde 9,2 artış! Bu ay 922 milyon doları gördüler - 1. Resim

ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATI ARTTI

Çelik ürünleri ihracatı, mayısta 2024 yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 21,1 artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 9,2 artışla 922,8 milyon dolar oldu. Ocak-Mayıs döneminde çelik ürünleri ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 18 artışla 6,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 7,9 artışla, 4,3 milyar dolara yükseldi.

Çelik ürünleri ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 24,6 artışla 1,9 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 0,1 azalışla 1,3 milyar dolar oldu. Ocak-Mayıs döneminde çelik ürünleri ithalatı 2024 yılının aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 6 artışla 7,5 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 5,1 azalışla 5,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde, yüzde 71 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 80,7 seviyesine yükseldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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