Elektrikte 22 milyon dolarlık kayıp! Savaşın bedeli ağır oldu

İran'da İsrail ile savaşın ekonomik bedeli ağır oldu. Elektrik altyapısına yönelik saldırılarda 22 milyon dolar zarar oluştu.

İsrail’in İran’ın elektrik altyapısına gerçekleştirdiği saldırılarda 22 milyon dolar zarar meydana geldiği bildirildi.

Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, İsrail saldırılarından etkilenen elektrik altyapısına dair değerlendirmede bulundu.

İran devlet televizyonuna konuşan Meşhedi, “Bu saldırılar sırasında elektrik altyapısı da hedef alındı. Farklı bölgelerde 50'den fazla olay meydana geldi, bunlardan yaklaşık 25'i sadece Tahran’da kaydedildi” ifadelerini kullandı.

"HASARIN 22 MİLYON DOLAR OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"

Altyapıda oluşan arızanın bir kısmının kısa sürede bir kısmınınsa 48 saat içinde çözüldüğünü kaydeden Meşhedi, saldırılar sırasında görev yapan 4 sektör çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Elektrik altyapısına verilen zararın henüz tam olarak tespit edilmediğini söyleyen Meşhedi, “Elektrik iletim hatları, santralleri ve dağıtım şebekelerini de kapsayan hasarın şu ana kadar 22 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor" dedi.