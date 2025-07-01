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İran’dan Rusya’ya S-400 isyanı: Türkiye’ye veriyorsun, bize vermiyorsun!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran’dan Rusya’ya S-400 isyanı: Türkiye’ye veriyorsun, bize vermiyorsun!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran siyasetinin önemli ismi Ali Mutahhari, Rusya’ya resmen ateş püskürdü! Moskova'nın Türkiye ve Suudi Arabistan’a S-400 hava savunma sistemi verdiğini hatırlatarak “Bize gelince yok! Bu nasıl dostluk?” diye isyan etti.

İran'da siyaset sahnesinin önemli isimlerinden eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Rusya'nın ülkesine S-400 hava savunma sistemi satmamasına tepki gösterdi. Mutahhari, Moskova'nın Türkiye ve Suudi Arabistan'a bu sistemi verdiğini hatırlatarak çifte standart eleştirisinde bulundu.

İRANLI YETKİLİDEN RUSYA'YA SERT MESAJ

Ali Mutahhari, X hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın Ukrayna savaşında Rusya'ya insansız hava aracı sağladığını ilk kez doğruladı.

Mutahhari mesajında, "Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'a S-400 hava savunma sistemini verdi ancak Ukrayna ile savaşta kendisine insansız hava aracı desteği sağlayan İran'a vermiyor çünkü İsrail'e karşı kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İN BAHSETTİĞİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ BU MU?"

Mutahhari, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'la stratejik işbirliği vurgusuna da değinerek "Sayın Putin'in sözünü ettiği İran ile stratejik işbirliği budur" diyerek tepki gösterdi.

İranlı siyasetçi, Rusya'nın güvenlik alanındaki tutumunun iki ülke arasındaki stratejik ortaklık iddialarını zedelediğini öne sürdü.

İRAN'IN S-400 TALEPLERİ KARŞILIKSIZ KALDI

İran, uzun süredir Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almak için girişimlerde bulunuyor. 2007'de imzalanan S-300 anlaşması ABD'nin baskısı nedeniyle yıllarca ertelenmiş ve 2016'da teslimat gerçekleşmişti.

Ancak İran'ın daha gelişmiş S-400 sistemi için yürüttüğü müzakereler bugüne kadar sonuçsuz kaldı. Rusya'nın bu talebi İsrail'e karşı kullanılabileceği endişesiyle geri çevirdiği belirtildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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