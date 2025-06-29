TürkAkım’da yeni sayfa! Rusya’dan Türkiye’ye uzun vadeli gaz teklifi

Rusya, Türkiye ile doğal gaz alanındaki iş birliğini daha da büyütmek için kolları sıvadı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’tan gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü: TürkAkım’da yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını ve uzun vadeli bir gaz anlaşması teklif ettiklerini duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile doğal gaz alanındaki uzun vadeli iş birliğini sürdürmeye ve genişletmeye hazır olduklarını açıkladı.

Novak, “TürkAkım” projesinin bir hattının Türkiye iç piyasasına, diğer hattının ise Avrupa’ya gaz sağladığını hatırlatarak iki ülke arasındaki enerji ortaklığının önemine vurgu yaptı.

Rus yetkili, doğal gaz tedarikinde iyi bir ilerleme kaydedildiğini ve bu iş birliğini daha da büyütmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye’nin aynı zamanda Rusya’dan önemli miktarda petrol, petrol ürünü ve kömür aldığını belirten Novak, ülkenin Güneydoğu Avrupa’ya yapılan sevkiyatlar için kritik bir transit merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Mavi Akım gibi çalışmaların başarıyla çalışmaya devam ettiğini hatırlatan Novak, “Şu anda büyük ölçekli ortak projeler yürütüyoruz. Biri iç pazara, biri Avrupa pazarına tedarik için kullanılan iki hatta sahip TürkAkım dahil. Bu projeler başarıyla çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

GAZ SÖZLEŞMELERİ UZATILIYOR

Aleksandr Novak, Türk şirketlerin Rusya ile sona ermek üzere olan gaz sözleşmelerini uzatmak istediklerini de ifade etti. 2024 yılında Rusya’nın Türkiye’ye boru hattı ile yaptığı gaz sevkiyatının %2,6 artarak 21 milyar metreküpü aştığı kaydedildi.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN ALACAKLAR

SPP sözcüsü Ondrej Sebesta, AFP’ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın "Gazprom ihracat şirketinin SPP için kısmen gaz tedarikini yenilediğini" belirtti.

Sebesta, "Tedarikler güney rotası üzerinden TürkAkım ve Macaristan aracılığıyla Slovakya’ya ulaşıyor" dedi, ancak detay vermekten kaçındı.

Slovak gazetesi Dennik N, SPP CEO'su Vojtech Ferencz’in, TürkAkım üzerinden tedarikin 1 Şubat’ta başladığını ve Nisan ayında hacminin iki katına çıkacağını söylediğini aktardı.

930 KİLOMETRE BOYUNCA UZANIYOR

TürkAkım, Karadeniz’in altından 930 kilometre boyunca uzanarak Rusya’nın Anapa kentinden Türkiye’nin kuzeybatısındaki Kıyıköy’e ulaşıyor.

Daha sonra, Balkanlar üzerinden Avrupa'ya gaz taşıyan boru hatlarına bağlanarak AB üyesi Macaristan ve Slovakya’ya gaz sağlıyor.

Milliyetçi eğilimli Fico, üç partili kırılgan koalisyon hükümetine liderlik ederken, ülkesinin batıya gaz transitinden aldığı ücretleri kaybetmesinden de şikayet etti.