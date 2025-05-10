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TürkAkım'da sürpriz ortaklık planı! ABD ve Rus gazı aynı hatta

Kaynak: Dış Haberler
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TürkAkım&#039;da sürpriz ortaklık planı! ABD ve Rus gazı aynı hatta
Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

ABD'li Elliott Investment, TürkAkım’ın Bulgaristan hattı dahil bazı altyapı varlıklarına ortak olmak için görüşmelere başladı. Hedef alınan altyapı, Türkiye üzerinden Karadeniz'den Avrupa'ya Rus doğal gazı taşıyan TürkAkım boru hattının Bulgar uzantısını içeriyor.

Amerikan yatırım yönetim firması Elliott Investment Management, Bulgaristan'daki TürkAkım gaz boru hattının Bulgar kesimi de dahil olmak üzere bir dizi altyapı varlığında hisse satın almak için ön görüşmelere başladığını bildirdi.

The Wall Street Journal haberine göre, ABD merkezli hedge fonu, milyarder Paul Singer'in liderliğinde, Bulgaristan’ın devlet gaz operatörü Bulgartransgaz ile gizlilik anlaşması imzaladı ve Nisan sonlarında Sofya'da Bulgar hükümet yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

TürkAkım'da sürpriz ortaklık planı! ABD ve Rus gazı aynı hatta - 1. Resim

TÜRKAKIM: RUSYA'NIN AVRUPA'YA AÇIK SON ENERJİ HATTI

Hedef alınan altyapı, Türkiye üzerinden Karadeniz'den Avrupa'ya Rus doğal gazı taşıyan TürkAkım boru hattının Bulgar uzantısını içeriyor. Diğer rotaların, örneğin Nord Stream’in askıya alınması veya sabotaj sonucu kapanmasının ardından, TürkAkım, Rusya'nın Avrupa'ya tek aktif gaz iletim yolu olarak kalmıştır.

Boru hattı, Türkiye'ye bir hattan, Sırbistan, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya gibi ülkelere ise ikinci hattı üzerinden gaz sağlamaktadır. Sistem, yıllık 31,5 milyar metreküplük toplam kapasiteye sahiptir. 1 Ocak 2025 itibarıyla Ukrayna üzerinden transitin sonlanmasıyla TürkAkım, Gazprom'un Avrupa'ya tek teslimat yolu olacaktır.

TürkAkım'da sürpriz ortaklık planı! ABD ve Rus gazı aynı hatta - 2. Resim

POTANSİYEL YATIRIMI İÇEREN VERİ ALTYAPILARI

Boru hattının yanı sıra Elliott, veri merkezleri, fiber optik kablolar ve diğer stratejik varlıklardan oluşan daha geniş bir altyapı portföyüne de erişim sağlamayı hedefliyor.

Fon, Bulgartransgaz'ın borçlarını yeniden finanse etmeyi de değerlendiriyor. Potansiyel anlaşma büyüklüğü henüz açıklanmadı, ancak kaynaklar görüşmelerin erken aşamalarda olduğunu ve nihai bir sonuca varılacağı garantisinin bulunmadığını belirtti.

TürkAkım'da sürpriz ortaklık planı! ABD ve Rus gazı aynı hatta - 3. Resim

AMERİKAN FONUNUN RUS GAZ TEDARİKİNE BAĞLILIĞI

Elliott'ın yatırımının tamamlanması durumunda, AB liderlerinin Rus enerjisine olan bağımlılığı sona erdirmeyi hedefledikleri bir dönemde, Rus gazının Avrupa'ya teslimatını pekiştirebilir.

Bulgar yetkililer, Elliott'ın yatırımlarının altyapıyı gelecekteki yaptırımlardan koruyabileceğini ve potansiyel olarak genişlemesini sağlayabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Dış Haberler

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