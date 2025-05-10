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Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesinde heyecanlandıran proje! 5 milyon metreküplük alanın içerisinde olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adıyaman'daki Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanı İndere Toplu Konut alanında hem konut yapımı hem de yeşil koridor gibi sosyal donatı çalışmaları sürüyor. 310 bin metrekarelik yeşil koridorda yürüyüş yolları, oyun alanları ve tematik bahçeler yer alacak.

Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan Adıyaman'da ki İndere Toplu Konut alanında, bir taraftan konutların yapımı sürerken diğer taraftan sosyal donatılar yapılıyor. Evlerine yerleşen depremzedeler için yeşil alanlar oluşturuluyor.

Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesinde heyecanlandıran proje! 5 milyon metreküplük alanın içerisinde olacak - 1. Resim

YEŞİL KORİDOR PROJESİ BAŞLADI

Depremzede vatandaşlar için güvenli evler inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların rahat nefes alabilmeleri ve sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler yapabilmeleri için de çalışıyor. 5 Milyon metrekare inşaat alanına sahip İndere toplu konut alanına 310 bin metrekare ‘yeşil koridor' yapımına başlanıldı.

Konutların önünde bulunan park ve yeşil alanların dışında yeşil bir koridor yapılacak.

Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesinde heyecanlandıran proje! 5 milyon metreküplük alanın içerisinde olacak - 2. Resim

OYUN ALANLAR, BAHÇELER...

Bu yeşil koridor içerisinde yeşil alanlar, spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, meyve bahçeleri, tematik bahçeler yer alacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Emlak Konut Uzman Yardımcısı Polat Yerlikaya, "5 Milyon metrekarelik çok büyük bir alanda inşaatımız sürüyor. 16 Bin 467 konutumuzla devasa bir şantiyede görev yapıyoruz. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Bu projelerin yanı sıra buraya nefes aldırabilecek yeşil koridor projemize de başlamış bulunmaktayız. Son hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 310 bin metrekarelik yeşil koridorla İndere bölgesine nefes aldıracak bir proje olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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