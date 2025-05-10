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Kayseri'de polis ekiplerine akılalmaz saldırı! İhbar sonrası ortalık karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de akılalmaz bir hadise meydana geldi. Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, ihbara giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirildi.

Kayseri’de polis ekiplerine yönelik akılalmaz bir saldırı gerçekleşti.

Kayseri'de polis ekiplerine akıl almaz saldırı! İhbar sonrası ortalık karıştı - 1. Resim

İHBARA GİDEN POLİS EKİPLERİNE SALDIRI

Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi Altan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri bir ihbarı değerlendirmek için adrese gitti. 

Ekipler adrese ulaştığında ikamette bulunan bir şahıs, polislere mukavemet ederek sivil polis aracına da zarar verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de polis ekiplerine akıl almaz saldırı! İhbar sonrası ortalık karıştı - 2. Resim

Mukavemet göstererek araca zarar veren şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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