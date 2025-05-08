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Kayseri'de cinayet! 83 yaşındaki adam oğlu tarafından öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de yaşayan 83 yaşındaki M.R. tartıştığı oğlu E.R. (58) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak üzerindeki bir evde yaşandı. E.R. (58) ile babası M.R. (83) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Kayseri'de cinayet! 83 yaşındaki adam oğlu tarafından öldürüldü - 1. Resim

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine E.R. babası M.R.'yi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KATİL EVLAT YAKALANDI

M.R.'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, E.R. de polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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