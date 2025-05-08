Sivas'ta esrarengiz cinayet! Milli sporcu Melisa Şimşek ve ağabeyi Umutcan'ın katil zanlısı Ankara'da yakalandı...

Sivas’ta Umutcan Şimşek ve kardeşi milli sporcu Melisa Şimşek evlerinde anneleri tarafından ölü halde bulundu. Katil zanlısı, ekiplerin 25 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından Ankara'da yakalandı. Öte yandan Kardeşlerin babalarından 2020 yılından bu yana haber alınamadığı ortaya çıktı.

Kılavuz Mahallesi, 55. Sokak’taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek’i (16) kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Melisa Şimşek’in millî sporcu olduğu, kayak alanında dereceler elde ettiği öğrenildi.

BABALARI 5 SENEDİR KAYIP

Öte yandan, ailenin 2020’nin Temmuz ayında kaybolan baba Uğur Şimşek’in bulunması için o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren bir şüphelinin bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etti. Kayıp baba Uğur Şimşek’in amcası Fevzi Şimşek (77), olay sırasında çocukların annesinin Yıldızeli ilçesine bağlı köylerinde olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLAR ONUN KAHRINI ÇEKİYORDU"

Şimşek, şunları kaydetti: Kız, evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş, saldırgan ikisini de öldürmüş. Babaları zaten beş senedir kayıp. Onun kahrını çekiyordu bu çocuklar. Para alışverişi, alacak verecek meselesi varmış, o yüzden kaçıyordu. Şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi, dört dörtlüklerdi. Anneleri de sakindi.

ANKARA'DA YAKALANDI

Polis, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara’da yakalandı.

Öte yandan cinayet aleti olarak değerlendirilen pala ve bıçak da ekipler tarafından bulundu.

GECE YARISI HASTANEYE GETİRİLDİ

Gece yarısı Sivas’a ulaştırılan Sönmez ilk olarak Sivas Numune Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet zanlısının elinde kesik olduğu da dikkatlerden kaçmadı.