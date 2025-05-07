Milli sporcu Melisa Şimşek ve ağabeyi Umutcan kelepçeli katledilmişti: Babaları için yıllar önce programa katılmışlar

Sivas'ta Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler elleri kelepçeli ve boğazı kesilmiş halde bulundu. Melisa'nın milli sporcu olduğu öğrenilirken babalarının 5 yıldır kayıp olduğu ve programlarda arandığı ortaya çıktı. Öte yandan polis güneş gözlüklü ve maskeliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta gece yarısı gelen kötü haberde, evine gelen anne, çocukları 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Umutcan ve milli kayakçı Melisa Şimşek'in otopsi işlemleri devam ediyor.

BABALARI 2020'DEN BERİ KAYIP

Öte yandan, ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Öldürülen çocukların babası Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek (77), gazetecilere, olay sırasında çocukların annesinin Yıldızeli ilçesine bağlı köylerinde olduğunu söyledi.

Polislerden öğrendiği kadarıyla eve maskeli, şapkalı, eldivenli bir kişinin geldiğini anlatan Şimşek, "Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş, saldırgan ikisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk." dedi.

Çocukların babasının yaklaşık 5 yıldır kayıp olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Para alışverişi, alacak verecek meselesi varmış, o yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktı. Polisler şüpheliyi arıyor, kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi, dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakindi. Onlara hiçbir şey diyemem, herhangi bir kötülükleri yoktu."

Programda anne Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, olay anında evde yalnız olan Umutcan ve kardeşi Melisa'nın bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: