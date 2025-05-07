Sivas'ta iki kardeş elleri bağlanıp öldürülmüştü: Maskeli dehşette 'baba' detayı!

Sivas'ta katledilen kardeşlerin amcası, Umutcan ve Melisa'nın babalarının kayıp olduğunu, yıllardır arandığını anlattı. Amca Fevzi dehşete düşüren olayın detaylarını da açıkladı.

Günün korkunç haberi Sivas'tan geldi. Kılavuz Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa adlı kardeşleri anneleri boğazları kesilmiş halde buldu.

Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etti.

POLİS HER YERDE O MASKELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, bu kişinin kimliğini tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Umutcan ve milli kayakçı Melisa Şimşek'in otopsi işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

"BABALARI 5 YILDIR YOK"

Katledilen kardeşlerin amcası Fevzi Şimşek, yaptığı açıklamada çocukların babası olan kardeşi Uğur Şimşek'in 4 yıldır kayıp olduğunu belirterek, "Babaları 4-5 yıldır yoktur. Kız kardeşleri bulabilmek için kadın programlarına çıktı. Bulamadılar babalarını. Anneleri büyüttü bunları. Dün gelmişler, çocuklara yazık etmişler. Kız evdeydi, oğlan sonradan eve gelmiş. Ardından gelip çocukları katletmişler. Ocakları batsın. Olay sırasında anneleri babasının köyündeydi. Polisler şüpheliyi arıyor, kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi, dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakindi. Onlara hiçbir şey diyemem, herhangi bir kötülükleri yok" dedi.