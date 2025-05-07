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Yangının ardından dram çıktı! Anne-baba ayrı oğul ayrı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da çöp eve dönen apartman dairesinde çıkan yangında 53 yaşındaki kadın ve 73 yaşındaki eşi öldü, 26 yaşındaki oğulları banyoda ağır yaralı halde bulundu.

Korkunç olay Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşandı. Poyraz caddesinde bir apartman dairesinde yaşayan Savaştan ailesinin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Yangının ardından dram çıktı! Anne-baba ayrı oğul ayrı... - 1. Resim

Olay yerine intikal eden ekipler, dairenin çöp eve döndüğünü görünce şoke oldu. Ekipler müdahalede zorlanırken evde mahsur kalan Hande Savaştan'ı (53) çıkarmak için ise elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle atlama yatağını açtı.

Yangının ardından dram çıktı! Anne-baba ayrı oğul ayrı... - 2. Resim

ATLAMA YATAĞI DA KURTARMADI

Atlama yatağına pencereden düşen kadın daha sonra Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangının ardından dram çıktı! Anne-baba ayrı oğul ayrı... - 3. Resim

Öte yandan, yangına müdahale ederek söndüren ekipler salonda Hande Savaştan'ın eşi Ali Savaştan'ı (73) ölü şekilde buldu.

Yangının ardından dram çıktı! Anne-baba ayrı oğul ayrı... - 4. Resim

OĞULLARI BANYODA BULUNDU

Banyoda ise çiftin çocukları Cengizhan Savaştan (26) ağır yaralı olarak bulundu. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra durumu ağırlaşan hasta Bursa'ya sevk edildi.

Yangının ardından dram çıktı! Anne-baba ayrı oğul ayrı... - 5. Resim

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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