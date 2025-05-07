Yangının ardından dram çıktı! Anne-baba ayrı oğul ayrı...

Yalova'da çöp eve dönen apartman dairesinde çıkan yangında 53 yaşındaki kadın ve 73 yaşındaki eşi öldü, 26 yaşındaki oğulları banyoda ağır yaralı halde bulundu.

Korkunç olay Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşandı. Poyraz caddesinde bir apartman dairesinde yaşayan Savaştan ailesinin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine intikal eden ekipler, dairenin çöp eve döndüğünü görünce şoke oldu. Ekipler müdahalede zorlanırken evde mahsur kalan Hande Savaştan'ı (53) çıkarmak için ise elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle atlama yatağını açtı.

ATLAMA YATAĞI DA KURTARMADI

Atlama yatağına pencereden düşen kadın daha sonra Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yangına müdahale ederek söndüren ekipler salonda Hande Savaştan'ın eşi Ali Savaştan'ı (73) ölü şekilde buldu.

OĞULLARI BANYODA BULUNDU

Banyoda ise çiftin çocukları Cengizhan Savaştan (26) ağır yaralı olarak bulundu. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra durumu ağırlaşan hasta Bursa'ya sevk edildi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.