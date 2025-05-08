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94 yıl hapisle aranıyordu, Elazığ'da yakalandı! Çok sayıda cinayet işledi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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94 yıl hapisle aranıyordu, Elazığ&#039;da yakalandı! Çok sayıda cinayet işledi...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da birden çok cinayet işleyen ve hakkında 94 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs Elazığ'da yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

94 YIL HAPİSLE ARANIYORDU

Bu çerçevede ekipler, kentte işlenen birden fazla kişiyi aynı sebeple öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 94 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.'nin Elazığ'da saklandığı yer tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs emniyette işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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