94 yıl hapisle aranıyordu, Elazığ'da yakalandı! Çok sayıda cinayet işledi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Mayıs 2025 10:28 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 10:37 - Güncelleme:

Erzurum'da birden çok cinayet işleyen ve hakkında 94 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs Elazığ'da yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlgili Haber Sivas'ta esrarengiz cinayet! Milli sporcu Melisa Şimşek ve ağabeyi Umutcan'ın katil zanlısı Ankara'da yakalandı... 94 YIL HAPİSLE ARANIYORDU Bu çerçevede ekipler, kentte işlenen birden fazla kişiyi aynı sebeple öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 94 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.'nin Elazığ'da saklandığı yer tespit edildi. İlgili Haber Suç makinesi kadın yakalandı! 18 yıl hapisle aranıyordu... OPERASYONLA YAKALANDI Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs emniyette işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş