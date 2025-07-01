İhracat liderleri belli oldu: Otomotiv yine zirvede

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2024 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı. Açık ara farkla zirvede yer alan sektör yine otomotiv olurken listenin başında Türk Hava Yolları yerini aldı. Ancak asıl dikkat çeken, otomotiv devlerinin ihracattaki hızlı yükselişi ve bazı sektörlerin hızlı yükselişi oldu.

Otomotiv endüstrisi on dokuzuncu yıl üst üste ana ihraç sektörü olarak liderliğini açık ara sürdürüyor. Bir önceki yıla göre yüzde 6,3 seviyesinde artış yakalayan sektör, 37,2 milyar dolarlık ihracatla rekor tazeledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 30,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri listede ikinci sırada yer aldı. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracat rakamlarında yüzde 6,9 azalırken 17,9 milyar dolar ihracatla ülkemizin üçüncü ihracat sektörü olarak ön plana çıktı. 2024 yıl genelinde 13 sektörde ihracat yükseliş yaşarken 13 sektör ivme kaybetti.

İLK 10’DA 3 OTOMOTİV MARKASI YER ALDI

TİM raporuna göre Türkiye’nin en büyük ilk 10 ihracat şirketleri arasında Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu. Oyak Renault ise listenin 10. Sırasında yerini aldı. Diğer yandan, enerji ve rafineri şirketleri listenin güçlü aktörleri olmaya devam ediyor. Ancak özellikle STAR Rafineri’de %20,9’luk düşüş dikkat çekiyor. Hava taşımacılığı tarafında ise TGS Dış Ticaret %48,8’lik artışla en büyük sıçramayı yapan şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor.