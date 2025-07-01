Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları

Editör:
- Güncelleme:
Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları
T-Otomobil Haberleri

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil firmalarından Toyota, Temmuz 2025 ile birlikte fiyat listelerini güncelledi. En gözde modeller arasındaki Corolla'nın fiyatındaki indirim ise dikkat çekti. İşte Temmuz 2025 Toyota fiyat listesi...

Temmuz ayının ilk iş gününde sıfır otomobil fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Bazı markalar bazı modellerinde indirim, bazı modellerinde ise zam uyguladı.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından Toyota da Temmuz 2025 ile birlikte fiyatlarını güncelleyen firmalardan oldu.

Şirket, Corolla modellerinde indirime giderken, bazı modellerinde ise fiyatlarına zam yaptı.

İşte Temmuz 2025 Toyota güncel fiyat listesi...

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 1. Resim

🚘Toyota Corolla Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Karşılaştırma Tablosu

 

VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kampanyalı Fiyat
1.5 Vision Plus Multidrive S1.625.000 TL1.950.000 TL1.590.000 TL
1.5 Dream Multidrive S1.750.000 TL2.050.000 TL1.750.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S1.855.000 TL2.123.000 TL1.790.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S1.933.000 TL2.217.000 TL1.870.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S2.032.000 TL2.366.000 TL2.090.000 TL
Metalik / Sedefli Renk Farkı-15.000 TL15.000 TL

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 2. Resim

🚗 Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kampanyalı Fiyat
1.8 Hybrid Dream e-CVT2.164.000 TL2.229.000 TL-
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT2.200.000 TL2.266.000 TL-
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT2.245.000 TL2.280.000 TL-
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT2.290.000 TL2.359.000 TL2.290.000 TL
Metalik/Sedefli Renk Farkı-+15.000 TL+15.000 TL

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 3. Resim

🚙 Toyota Corolla Cross Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kampanyalı Fiyat
1.8 Hybrid Flame e-CVT2.075.000 TL2.405.500 TL2.075.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT2.135.000 TL2.452.000 TL2.135.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT2.395.000 TL2.723.000 TL2.395.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT2.559.000 TL2.909.500 TL2.559.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT2.594.000 TL2.947.500 TL2.594.000 TL
Metalik / Sedefli Renk Farkı-+20.000 TL+20.000 TL

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 4. Resim

🚙 Yeni Toyota C-HR Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kampanyalı Fiyat
1.8 Hybrid Flame e-CVT2.063.500 TL2.115.000 TL2.063.500 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT2.302.500 TL2.360.000 TL2.289.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT2.450.000 TL2.450.000 TL-
1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT2.633.000 TL2.633.000 TL-
Metalik / Sedefli Renk Farkı-+18.000 TL+18.000 TL

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 5. Resim

🚗 Toyota Corolla Hatchback Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kampanyalı Fiyat
1.8 Hybrid Flame e-CVT1.891.500 TL2.303.000 TL1.965.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT2.164.500 TL2.563.000 TL2.250.000 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT2.164.500 TL2.563.000 TL2.250.000 TL

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 6. Resim

🚙 Toyota Yaris Cross Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kampanyalı Fiyat
1.5 Hybrid Dream e-CVT1.855.000 TL2.124.000 TL1.855.000 TL
1.5 Hybrid Flame e-CVT2.012.500 TL2.268.000 TL2.012.500 TL
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT2.037.000 TL2.298.500 TL2.037.000 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT2.275.000 TL2.587.500 TL2.275.000 TL

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 7. Resim

🚗 Toyota Yaris Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kampanyalı Fiyat
1.5 Hybrid Flame e-CVT1.658.000 TL1.880.000 TL1.695.000 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT1.884.000 TL--
1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT-2.135.000 TL1.925.000 TL
Metalik / Sedefli Renk Farkı-+15.000 TL+15.000 TL

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 8. Resim

🛻 Toyota Land Cruiser Prado Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kampanyalı Fiyat
2.8 D-4D 8 A/T Land Cruiser Prado9.550.000 TL9.750.000 TL9.550.000 TL

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 9. Resim

🚙 Toyota RAV4 Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kampanyalı Fiyat
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT3.990.000 TL4.289.000 TL3.990.000 TL
2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT4.228.500 TL4.474.500 TL4.228.500 TL
Metalik / Sedefli Renk Farkı-+30.000 TL+30.000 TL

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 10. Resim

🚚 Toyota Hilux Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kampanyalı Fiyat
2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T2.069.000 TL2.241.000 TL2.069.000 TL
2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T2.315.000 TL2.385.000 TL2.315.000 TL
2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T2.436.000 TL2.743.000 TL2.436.000 TL
2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T2.970.000 TL3.190.000 TL2.970.000 TL
Metalik / Sedefli Renk Farkı-+22.000 TL+22.000 TL

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 11. Resim

🚐 Toyota Proace City Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kredili Kampanyalı Fiyat
1.5 D 130 HP Dream A/T1.375.000 TL1.586.000 TL1.402.500 TL
1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T1.523.000 TL1.817.000 TL1.567.000 TL
1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T1.555.000 TL1.896.000 TL1.602.000 TL
Metalik / Sedefli Renk Farkı-+15.000 TL+15.000 TL

Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları - 12. Resim

🚐 Toyota Proace City Cargo Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / VersiyonHaziran 2025 FiyatıTemmuz 2025 Tavsiye FiyatTemmuz 2025 Kredi Kampanyalı Fiyat
1.5 D Vision M/T995.000 TL1.089.000 TL1.015.000 TL
1.5 D Dream M/T1.040.000 TL1.137.000 TL1.061.000 TL
Metalik / Sedefli Renk Farkı-13.600 TL13.600 TL
Çektiği videolarla gündem olmuştu! Muhammet Yakut'un öldüğü iddia edildiPrens Harry Kraliçe’ye hakaret mi etti? Saraydan şok itiraflar! "Yolunu kaybetti"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Range Rover modellerine soruşturma: Direksiyon arızası tespit edildi - T-OtomobilRange Rover modellerine soruşturma!Otomotivde rekabet boyut atlayacak: Alibaba'dan elektrikli SUV hamlesi - T-OtomobilOtomotivde rekabet boyut atlayacak! Çin'den şaşırtan hamleİkinci el 10 milyon barajını zorlayabilir! Sektör 2025’te rekor bekliyor - T-Otomobilİkinci el 10 milyon barajını zorlayabilir! Rekor bekleniyorFiyatlar dengelendi tüketici bilinçlendi! 2. el otoda taşlar yerine oturmaya başladı - T-OtomobilFiyatlar dengelendi tüketici bilinçlendi! 2. el otoda taşlar yerine oturmaya başladıFerrari hız tutkusunu denizlere taşıyor - T-OtomobilFerrari hız tutkusunu denizlere taşıyorXiaomi hisseleri zirve çıktı: Çin'in en zengin ismi Lei Jun oldu!  - T-OtomobilÇin'in en zengin ismi Lei Jun oldu! 
Sonraki Haber Yükleniyor...