Toyota fiyat listesi Temmuz 2025! Toyota Corolla, Yaris, Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux güncel fiyatları

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil firmalarından Toyota, Temmuz 2025 ile birlikte fiyat listelerini güncelledi. En gözde modeller arasındaki Corolla'nın fiyatındaki indirim ise dikkat çekti. İşte Temmuz 2025 Toyota fiyat listesi...

Temmuz ayının ilk iş gününde sıfır otomobil fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Bazı markalar bazı modellerinde indirim, bazı modellerinde ise zam uyguladı.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından Toyota da Temmuz 2025 ile birlikte fiyatlarını güncelleyen firmalardan oldu.

Şirket, Corolla modellerinde indirime giderken, bazı modellerinde ise fiyatlarına zam yaptı.

İşte Temmuz 2025 Toyota güncel fiyat listesi...

🚘Toyota Corolla Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Karşılaştırma Tablosu

Versiyon Haziran 2025 Fiyatı Temmuz 2025 Tavsiye Fiyat Temmuz 2025 Kampanyalı Fiyat 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.625.000 TL 1.950.000 TL 1.590.000 TL 1.5 Dream Multidrive S 1.750.000 TL 2.050.000 TL 1.750.000 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.855.000 TL 2.123.000 TL 1.790.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.933.000 TL 2.217.000 TL 1.870.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.032.000 TL 2.366.000 TL 2.090.000 TL Metalik / Sedefli Renk Farkı - 15.000 TL 15.000 TL

🚗 Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / Versiyon Haziran 2025 Fiyatı Temmuz 2025 Tavsiye Fiyat Temmuz 2025 Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.164.000 TL 2.229.000 TL - 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 2.200.000 TL 2.266.000 TL - 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.245.000 TL 2.280.000 TL - 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.290.000 TL 2.359.000 TL 2.290.000 TL Metalik/Sedefli Renk Farkı - +15.000 TL +15.000 TL

🚙 Toyota Corolla Cross Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / Versiyon Haziran 2025 Fiyatı Temmuz 2025 Tavsiye Fiyat Temmuz 2025 Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.075.000 TL 2.405.500 TL 2.075.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.135.000 TL 2.452.000 TL 2.135.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.395.000 TL 2.723.000 TL 2.395.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.559.000 TL 2.909.500 TL 2.559.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.594.000 TL 2.947.500 TL 2.594.000 TL Metalik / Sedefli Renk Farkı - +20.000 TL +20.000 TL

🚙 Yeni Toyota C-HR Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / Versiyon Haziran 2025 Fiyatı Temmuz 2025 Tavsiye Fiyat Temmuz 2025 Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.063.500 TL 2.115.000 TL 2.063.500 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.302.500 TL 2.360.000 TL 2.289.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.450.000 TL 2.450.000 TL - 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.633.000 TL 2.633.000 TL - Metalik / Sedefli Renk Farkı - +18.000 TL +18.000 TL

🚗 Toyota Corolla Hatchback Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / Versiyon Haziran 2025 Fiyatı Temmuz 2025 Tavsiye Fiyat Temmuz 2025 Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.891.500 TL 2.303.000 TL 1.965.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.164.500 TL 2.563.000 TL 2.250.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 2.164.500 TL 2.563.000 TL 2.250.000 TL

🚙 Toyota Yaris Cross Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / Versiyon Haziran 2025 Fiyatı Temmuz 2025 Tavsiye Fiyat Temmuz 2025 Kampanyalı Fiyat 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.855.000 TL 2.124.000 TL 1.855.000 TL 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.012.500 TL 2.268.000 TL 2.012.500 TL 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.037.000 TL 2.298.500 TL 2.037.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.275.000 TL 2.587.500 TL 2.275.000 TL

🚗 Toyota Yaris Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / Versiyon Haziran 2025 Fiyatı Temmuz 2025 Tavsiye Fiyat Temmuz 2025 Kampanyalı Fiyat 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.658.000 TL 1.880.000 TL 1.695.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.884.000 TL - - 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT - 2.135.000 TL 1.925.000 TL Metalik / Sedefli Renk Farkı - +15.000 TL +15.000 TL

🛻 Toyota Land Cruiser Prado Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / Versiyon Haziran 2025 Fiyatı Temmuz 2025 Tavsiye Fiyat Temmuz 2025 Kampanyalı Fiyat 2.8 D-4D 8 A/T Land Cruiser Prado 9.550.000 TL 9.750.000 TL 9.550.000 TL

🚙 Toyota RAV4 Hybrid Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / Versiyon Haziran 2025 Fiyatı Temmuz 2025 Tavsiye Fiyat Temmuz 2025 Kampanyalı Fiyat 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.990.000 TL 4.289.000 TL 3.990.000 TL 2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT 4.228.500 TL 4.474.500 TL 4.228.500 TL Metalik / Sedefli Renk Farkı - +30.000 TL +30.000 TL

🚚 Toyota Hilux Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / Versiyon Haziran 2025 Fiyatı Temmuz 2025 Tavsiye Fiyat Temmuz 2025 Kampanyalı Fiyat 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2.069.000 TL 2.241.000 TL 2.069.000 TL 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 2.315.000 TL 2.385.000 TL 2.315.000 TL 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 2.436.000 TL 2.743.000 TL 2.436.000 TL 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 2.970.000 TL 3.190.000 TL 2.970.000 TL Metalik / Sedefli Renk Farkı - +22.000 TL +22.000 TL

🚐 Toyota Proace City Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu

Model / Versiyon Haziran 2025 Fiyatı Temmuz 2025 Tavsiye Fiyat Temmuz 2025 Kredili Kampanyalı Fiyat 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.375.000 TL 1.586.000 TL 1.402.500 TL 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.523.000 TL 1.817.000 TL 1.567.000 TL 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.555.000 TL 1.896.000 TL 1.602.000 TL Metalik / Sedefli Renk Farkı - +15.000 TL +15.000 TL

🚐 Toyota Proace City Cargo Haziran - Temmuz 2025 Fiyat Tablosu