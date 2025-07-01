Xiaomi CEO'sundan Tesla'ya övgü: Öğrenecek çok şeyimiz var

Tesla'nın Model Y teslimatlarını otonom şekilde yapmaya başlamasının ardından Xiaomi CEO'su Lei Jun’dan ilginç bir açıklama geldi. Rakibinin yeteneklerini yakından takip ettiklerine vurgu yapan Jun; Tesla’nın Tam Otonom Sürüş (FSD) özelliğini markaja aldıklarını açıkladı. Fakat bazı uzmanlara göre Çinli yöneticiler, bu tip övgüleri pazarlama stratejisi olarak kullanıyor, işte detaylar...

Xiaomi CEO'su Lei Jun, sosyal medya platformu Weibo üzerinden Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) yeteneklerini övdü ve Xiaomi'nin ABD'li otomobil üreticisinden öğreneceği çok şey olduğunu söyledi. Bu övgü, Tesla’nın sürücüsüz ve uzaktan kumandasız olarak 115 km/s hıza ulaşarak bir müşteriye otonom teslimatını duyurmasının ardından geldi. Tesla CEO'su Elon Musk da bu teslimatı "ilk tamamen otonom teslimat" olarak nitelendirmişti.

Lei Jun, paylaşımında "Tesla gerçekten muhteşem. Birçok alanda, özellikle FSD'de sektör trendlerine öncülük etti. Hala öğreneceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı. Bu tür açık övgüler, Çin'deki gerilla pazarlamasının ve rakip CEO'lar arasındaki strateji dinamiğinin bir parçası olarak yaygın görülüyor. Lei Jun'un daha önce Nio'nun pil değiştirme teknolojisini övmesi ve diğer Çinli otomobil üreticilerini tebrik etmesi de bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

NVIDIA İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Xiaomi'nin gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS), Nvidia Drive AGX Thor tarafından desteklenen Xiaomi Assisted Driving Pro olarak adlandırılıyor ve 700 TOPS (saniyede trilyon işlem) sunuyor. Ancak, çoğu yorumcu ADAS performansının "oldukça muhafazakar" olabileceği konusunda çekinceli yaklaşıyor. Tesla'nın FSD'sinden farklı olarak, Xiaomi'nin ADAS özelliği her modelde standart olarak sunuluyor. Öte 2025 yıllının başından bu yana Tesla tarafında 10’larca otonom sürüş kazası bildirilmiş olsa da, Xiaomi tarafında henüz otonom sürüşte kayıtlara geçmiş bir kaza yer almıyor.