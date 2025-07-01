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Günde 10 bin metreküp kapasiteli tesis geliyor! 50 bin kişiye hizmet sağlayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Günde 10 bin metreküp kapasiteli tesis geliyor! 50 bin kişiye hizmet sağlayacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine günde 10 bin metreküp kapasiteli evsel atıksu arıtma tesisi kazandırılıyor. Tesis, 50 bin kişiye hizmet verecek.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi çevreci ve modern bir altyapı yatırımıyla güçleniyor. İlçeye 50 bin kişilik nüfusa hizmet verecek kapasiteli yeni bir evsel atıksu arıtma tesisi kuruluyor.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ve Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, projeye dair detayları görüşmek üzere İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Recep Türk’ü ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Milletvekili Demir, projenin ilçenin altyapısına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Günde 10 bin metreküp kapasiteli tesis geliyor! 50 bin kişiye hizmet sağlayacak - 1. Resim

GÜNDE 10 BİN METREKÜP KAPASİTESİ VAR

Demir, “Yeni tesis, 50 bin kişilik nüfusa hizmet verecek. Günlük 10 bin metreküp kapasiteli olacak ve Tavşanlı’daki 10 mahalle ile sanayi bölgelerini kapsayacak” dedi.

Bu yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Demir, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve İLBANK Genel Müdürü Recep Türk’e şükranlarını sundu.

Tavşanlı’nın gelişimi için çalışmaların süreceğini vurgulan Demir, “İlçemiz için üretmeye, hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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