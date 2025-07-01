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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'nde kritik görüşmeler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan AK Parti Genel Merkezi&#039;nde kritik görüşmeler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü - 1. Resim

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü - 2. Resim

ERDOĞAN IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANINI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani'yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede heyetler arası toplantı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü - 3. Resim

Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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