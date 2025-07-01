Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'nde kritik görüşmeler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Temmuz 2025 19:32 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 20:02 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan, Görüşme, AK Parti Genel Merkezi, Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak