Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'nde kritik görüşmeler
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
ERDOĞAN IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANINI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani'yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede heyetler arası toplantı gerçekleşti.
Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak