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Erdoğan SGK kapsamına alındığını duyurdu! 48 bin hasta düzenlemeden yararlanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan SGK kapsamına alındığını duyurdu! 48 bin hasta düzenlemeden yararlanacak
Cumhurbaşkanı, Kanser, SGK, İlaç, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacın SGK kapsamına alındığını açıkladı. Düzenleme yaklaşık 48 bin hastayı doğrudan ilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinden yurdun dört bir yanında devam eden orman yangınlarına kadar pek çok konuya değinen Erdoğan, kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların SGK kapsamına alındığını söyledi.

Erdoğan müjdeyi verdi, bu ilaçlar artık ücretsiz! 48 bin hastayı doğrudan ilgilendiriyor - 1. Resim

Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı: 

25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alıyoruz.

Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanları ile temin edip Sosyal Güvenlik Kurumu’na dava açıyorlardı.

Bu süreçte hem hastalar mağdur oluyordu, hem de yüksek ilaç fiyatları ve mahkeme masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine ciddi bir maliyet oluşturuyordu.

48 bin kanser hastamız ve aileleri için oldukça anlamlı bir adımı böylelikle atmış oluyoruz.

"48 BİN KANSER HASTASI BU TEDAVİLERDEN FAYDALANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız.

Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz.

Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak.

Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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