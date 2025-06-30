Erdoğan SGK kapsamına alındığını duyurdu! 48 bin hasta düzenlemeden yararlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinden yurdun dört bir yanında devam eden orman yangınlarına kadar pek çok konuya değinen Erdoğan, kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların SGK kapsamına alındığını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alıyoruz.

Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanları ile temin edip Sosyal Güvenlik Kurumu’na dava açıyorlardı.

Bu süreçte hem hastalar mağdur oluyordu, hem de yüksek ilaç fiyatları ve mahkeme masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine ciddi bir maliyet oluşturuyordu.

48 bin kanser hastamız ve aileleri için oldukça anlamlı bir adımı böylelikle atmış oluyoruz.