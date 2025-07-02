İzmir'deki vurgunu başkan ihbar etti! CHP'li belediyede suçlama içeriden...

İzmir Büyükşehir Belediyesinde kentsel dönüşüm, yol yapım ve araç kiralama ile kooperatif faaliyetlerinde 20 milyar lirayı aşan yolsuzluk yapıldığı belirlendi. Eski başkan Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İhbarın mevcut başkan Cemil Tugay’dan geldiği öne sürüldü. Tugay iddiayı reddetti. Ancak savcılık yazısında sürecin belediye yönetiminin suç duyurusuyla başladığı belirtildi.

Yolsuzluk ve rüşvetle anılan CHP’li belediyelere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarından eski Belediye Başkanı Tunç Soyer’in olduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ’de, kentsel dönüşüm projelerinde taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığına yönelik suç duyuruları üzerine çalışma başlattı. Sayıştay, mülkiye müfettişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim ve bilirkişi raporlarına göre inceleme başlatıldı. Raporlara istinaden “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

126 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen’in de bulunduğu 126 şüpheli yakalandı. 31 zanlının yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada İZBETON AŞ’nin ilgili kooperatifler ile yaptığı kentsel dönüşüm kapsamında konut yapımına ilişkin sözleşmelerde usulsüzlüklerin kamu zararına neden olduğu vurgulandı. Kentsel dönüşüm, yol yapım ve araç kiralama ile kooperatif faaliyetlerinde 20 milyar liranın üzerinde vurgun yapıldığı iddia edildi.

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesinin mevcut yönetiminin, tespit ettiği usulsüzlüklere ilişkin yasal yükümlülükleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunarak sürecin başlatılmasına ve soruşturmanın derinleşmesine katkı sağladığı belirtildi.

İHBARI KİM YAPTI?

İhbarın mevcut başkan Cemil Tugay’dan geldiği öne sürüldü. Tugay iddiayı reddetti. Ancak savcılık yazısında sürecin belediye yönetiminin suç duyurusuyla başladığı belirtildi.