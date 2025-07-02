Dün Aziz Nesin bugün Leman... Zaman ayarlı provokasyon! CHP karar günü ve Madımak yıl dönümü tesadüf mü?

Peygamber Efendimiz ve Hazreti Musa’yı karikatürize edip bunu yayımlayan Leman dergisinin yaptığı “alçak”lıktan öte bir amaç taşıyor. Bülent Orakoğlu “Bu karikatür milleti sokağa dökmek amaçlı çizildi” diyor. Cüneyt Toraman, “Leman’a özel görev verilmiş” derken, Alevi kanaat önderlerinden Ali Rıza Özkan “Sivas’ta dün Aziz Nesin’i kullandılar. Bugün ise Leman’ı kullanıyorlar” uyarısında bulundu.

YILMAZ BİLGEN - Leman dergisinin Peygamber Efendimiz ve Hazreti Musa’yı hedef alan karikatürü örgütlü bir provokasyon olarak yorumlandı. Sivas’ta 32 yıl önce yaşanan elim hadiseleri içeriden izleyen ve birçok kişinin avukatlığını üstlenen hukukçu Cüneyt Toraman “Bu çizim rastgele yapılmış bir provokatif eylem olmanın çok ötesinde” dedi.

“Özellikle Müslümanları sokağa çekme hedefi güdüldüğü çok net” diyen Toraman, şunları söyledi:

Diğer tarafta da devam eden davalarla ilgili halkı sürekli sokağa çağıran bir CHP var. Bu noktada Leman’ın baskısından hemen sonraki gün CHP ile ilgili mahkeme kararının açıklanacak olması, ardından Madımak’ın ve Başbağlar katliamının yıl dönümlerinin sıralanması elbette akla farklı senaryoları getirmekte. Şahsi fikrim Leman’a bir görev verildiği yönünde.

Derginin yaptığı çok açık bir tahrik. Bunun fikir, basın özgürlüğü ile falan ilgisi yok. Elbette ki olay sıradan bir hakaret diyerek falan geçiştirilemez. Bana göre en az Selman Rüşdü olayı kadar Müslümanları yaralayan bir hakaret biçimi çizilen karikatür. Bugüne kadar böyle bir şey bu ülkede yapılmadı. İslam’a yapılmış ve Charlie Hebdo’dan daha ağır bir saldırı olarak görüyorum.

PLANLI BİR KIŞKIRTMA

“Sivas-Madımak hadisesinin birkaç gün öncesinde bu karikatürün ortaya çıkması bir tesadüf değil. O dönem Kültür ve Adalet Bakanlıkları CHP kadrolarının kontrolündeydi. Göstere göstere büyüyen bir tahrik dalgası olayları tetikledi. Tıpkı şimdi Leman dergisi ile dayanışma hâlinde olduğu gibi o dönem CHP parti yöneticilerinin de Madımak tahrikini organize edenlerle dayanışma içerisinde olduğunu gördük.”

MADIMAK VE BAŞBAĞLAR

“Ancak bu sefer Müslümanlar tepkilerini daha sağduyulu gösterdi ve ölçülü davrandı. Sivas’ta kısmen başarılı olsalar da Leman vakasında olamadılar. Sivas-Madımak’ta 33 kişi can verdi. Görülen davalarda kısas uygulandı ve 33 kişi mahkum edildi. Hemen üç gün sonra da Başbağlar’da 33 Müslüman vahşice katledildi. Şimdi bütün bunlar bir tesadüf olabilir mi? Ve hâlen olaylara ilişkin aydınlanmayan karanlık noktalar var.”

ÖZEL’İN SOKAK ÇAĞRILARI

Emekli Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu’na göre, Leman “tetikçi bir unsur” olarak seçildi ve olay örgüsü Sivas olayları, Başbağlar katliamı ve 28 Şubat taktiklerinden farklı değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrılarını hatırlatan Orakoğlu, “Belli ki CHP davasının kongreyi iptal kararı ile sonuçlanacağı hesabı yapılmış. Leman dergisinin hiçbir onurlu insanın kabul edemeyeceği provokatif karikatürün de Müslümanları galeyana getireceği ve sokağın hareketleneceği hesabı yapılmış ve düğmeye basmışlar” dedi.

HER YOLU DENİYORLAR

Orakoğlu şöyle devam etti:

Öncelikle Özgür Özel ve ekibi mevcut konumlarını koruma adına her yolu dener. Leman dergisi de bu son süreçte mizah dergisi olmaktan çok CHP ve İmamoğlu propagandası yapan bir matbuat niteliği taşıyor. Dini hassasiyetle sokağa çıkanlarla CHP yandaşlarının sokakta karşı karşıya getirilmek istendiği çok açık.

VESAYETÇİ YAPI DEVREDE

“Özgür Özel son dönem kaç ülkeye Türkiye’yi şikayet etti. İçeride ise din derslerini kaldırmaktan falan bahsetti. Hatta birkaç gün önce Leman dergisine gidip fotoğraf verdi. Hem içeride hem dışarıda izlediği yöntem bu iddiaların delili niteliğinde. Üstelik tek bir hedefe saldırmıyorlar. Amaç yeniden vesayet sistemini egemen kılmak. Leman tahriki de Madımak, Maraş olayları gibi planlı ve arkasında kesinlikle dış istihbarat destekli bir dış konsorsiyum var. Devleti âciz bırakmak adına her tuşa basıyorlar.”

ALEVİLERE TAHRİK

İstanbul Horasan Erenleri Cemevi Derneği Başkanı Ali Rıza Özkan ise, öncelikle olayın ağır bir tahrik ve provokasyon olduğunu kaydetti. Özkan “Son dönem devletin ciddi Alevi açılımları oldu. Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı çok önemli bir hamledir. Şimdi bu durumdan rahatsız olan iç ve dış odaklar devletin uzattığı elden rahatsız olup Aleviliği emperyal odaklara hizmet eden bir anlayış hâline getirmek istiyor. Leman kışkırtması mezhep boyutu da olan ve Alevileri sokağa çekme hesaplarının da yapıldığı kirli bir planın parçası. Hedef ise bütün Türkiye. Etnik kozu şimdilik kullanamıyorlar ancak mezhep kartını her an kullanılabilir görüyorlar. Amaçları Suriye ve İran’dan sonra Türkiye’yi karıştırmak” dedi.

EKSİK KALAN HESAPLAR…

Özkan, sözlerini şöyle noktaladı: Etnik alanda yaşananlardan sonra mezhep merkezli bir kışkırtmaya gittiler. Sivas’taki olaylardan bir gün önce de Selman Rüşdü’nün Hazreti Peygamber’e ettiği hakaretleri yayınlayan Aziz Nesin’i Pir Sultan Abdal şenliğine çağırmak akıl dışı bir tavırdı. Aziz Nesin Alevileri sevmeyen, tanımayan ve İslam Peygamberi’ne dönük tavrı sebebiyle nefret objesine dönüştüğü hâlde oraya getirildi ve o acı olaylar yaşandı. Çünkü hespları Alevileri PKK’ya yamamaktı. Ateist göstermekti. O gün o karanlık dönem yapılamayan eksik kalan hesabı görmek istediler. Aleviler için Peygamber Efendimiz kutsal ve vazgeçilmez değerdir. Tevhid varlık sebebimizdir.

ÖZEL’DEN LEMAN’A DESTEK

Karikatüre ve dergiye tepkiler art arda gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dergi sahiplerinin savunmasını aynen tekrarlayıp karikatürün masum olduğunu dile getirdi.