AK Parti Milletvekilinden Leman dergisine salavatı şerif ile tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Leman dergisine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) salavat getirerek tepki gösterdi.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan bir karikatür Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Sözde mizah dergisi Leman, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya İsrail-İran savaşı üzerinden hakaret etti.

Leman'ın yaptığı bu hakaret vatandaşların tepkisini çekti. Derginin Beyoğlu'ndaki binasının önünde birçok kişi hadsiz karikatüre tepki gösterirken, Leman'a dikkat çeken bir tepki AK Partili İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğlulları'ndan geldi. Hacıoğulları Leman dergisine salavatı şerif ile tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, "Çirkinlik bu kez kötü bir karikatür dergisi üzerinden geldi. Biz buna büyük Itri'nin segah selat-ı ümmiyesi ile karşılık vereceğiz, güzellikle. Burada Gazi Meclis'te bütün partiler, bütün vekillerimiz hep birlikte söyleyelim lütfen" dedi.

Ardından Hacıoğulları TBMM’deki bazı vekiller ile salavat getirdi.