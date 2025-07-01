Sözcü'de akıl almaz 'Leman' savunması! "Türkiye, Müslüman ülke değil!" sözlerine RTÜK inceleme başlattı

Sözcü TV'ye katılan bir ekonomist, Leman adlı sözde mizah dergisinin dün Peygamber Efendimizi hedef alan karikatürünü , "Türkiye, Müslüman bir ülke değildir" diyerek savunmaya kalkıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir." diyerek tepki gösterdi. Şahin, RTÜK'ün sözler üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan bir karikatür Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Sözde mizah dergisi Leman, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya İsrail-İran savaşı üzerinden hakaret etti.

Leman'ın yaptığı bu hakaret vatandaşların tepkisini çekti. Derginin Beyoğlu'ndaki binasının önünde birçok kişi hadsiz karikatüre tepki gösterirken, Leman'ın savunuculuğunu Sözcü yüklendi. Sözcü TV'ye çıkan Ekonomist Murat Kubilay, "Türkiye, Müslüman bir ülke değildir. İslamiyet, Türkiye'nin kültürünün bir parçasıdır." diyerek Leman'ı savunmaya kalkıştı.

Sözcü TV'nin yayınına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, tepki gösterdi.

Sözcü TV'de konuşan Ekonomist Murat Kubilay: "Türkiye, Müslüman bir ülke değildir. İslamiyet, Türkiye'nin kültürünün bir parçasıdır. Leman Dergisi'nin suçu yoktur. Polis tarafsız olsaydı, göstericilere müdahale ederdi."

MİLLETİMİZİN İNANCINA AÇIK BİR HAKARETTİR

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından, bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin ‘Türkiye Müslüman bir ülke değildir’ ve ‘Karikatürde hiçbir suç yok’ şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir. Daha vahim olan ise, bu tür alçak hakaretleri kınamaktan kaçınarak kürsü konuşmalarında savunan çevrelerin varlığıdır. Bu anlayış; yıllardır kendi halkının inancına, kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

"RTÜK OLARAK TİTİZLİKLE İNCELİYORUZ"

İnançlara, kimliklere ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayının meşru kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şahin, "Halkının inancına, kültürüne ve değerlerine bu denli uzak düşmüş bir bakış açısının bu topluma rehberlik etmesi de mümkün değildir. Buradan yayıncılarımızı uyarıyoruz: RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. RTÜK’ün duruşu nettir. İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır" dedi.