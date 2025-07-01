Özgür Özel'den skandal karikatüre tartışmalı yorum! Leman'ın savunmasını tekrar etti

Peygamber Efendimize karikatür üzerinden dil uzatan Leman dergisi çalışanlarından 4 kişi gözaltına alındı. Dergiye tepkiler çığ gibi büyürken CHP Genel Başkanı Özgür Özel dergi sahiplerinin savunmasını aynen tekrarlayıp karikatürün masum olduğunu dile getirdi.

Sözde mizah yapan Leman dergisi, son sayısında Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizdi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Karikatürün gündem olmasının ardından vatandaşlar konuyu sosyal medyada paylaşıp tepki gösterdi. Bazı gruplar derginin Beyoğlu'ndaki binasına giderek durumu protesto etti.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Karikatüre ve dergiye tepkiler art arda gelirken Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafikeri Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alındı. Derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

ÖZEL'DEN KARİKATÜR AÇIKLAMASI: LİNCE İZİN VERMEM!

Gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da açıklamalarda bulundu. LeMan Dergisinin savunmasını aynen tekrarlayan ve karikatürün masum olduğunu savunan Özel şunları söyledi:

"Yolsuzluk operasyonlarının 100. gününe yönelik bir başka operasyon ise gündemin değişmesi ve bir büyük tartışmanın başlaması, bunun üzerinden her şeyin şekillenmesi ümidiyle yapılan bir işle karşı karşıyayız. Zor bir konu. Dışarıdan ilk duyanı, görmeyeni yanıltan, toplumu hızla kutuplaştıran, tansiyonu artırmak için özellikle üzerinde durulan bir konu. Ancak gün, birilerinin peşinden gitmek değil, dönüp bakma günüdür.‎

Dün akşam saatlerinde Türkiye’de yaygınlaşan ve hızla tansiyonu yükselten olayı ilk duyduğumda, ‘Leman Gazetesi Hazreti Peygamberin karikatürünü çizmiş’... İlk tepkim 'Yanlış olmuş, olur mu karikatür, Peygamber’in resmi mi olur?' oldu. İkinci tepkim, 'Yahu yapmamışlardır, bu doğru değildir. Leman öyle bir dergi değildir' demek olmuştur.

MUHAFAZAKAR CAMİAYA SESLENDİ

Aldım karikatüre baktım. Kolayı şu; karikatüre bakmadan 'Peygamber Efendimize bunu diyenleri ben de kınıyorum” demek işin kolayıdır. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum; buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına, çizerine hatta karikatüristlerine sesleniyorum.

LEMAN DERGİSİNİ VE KARİKATÜRÜNÜ SAVUNDU

Dönün bakın. Ben baktığımda Gazze’de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresi ve kanadıyla. Bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Gökyüzünde tanışıyorlar. Bunu Hazreti Muhammed’i seyretmiş olarak söylüyorlar. Hazreti Muhammed peygamber katındadır, melek değildir. Oradaki Muhammed Gazze’de öldürülmüş Müslüman bir çocuktur. Karikatürde gökyüzünde karşılaştığı da adını bir başka peygamberden alan başka bir Gazzeli çocuktur. Doğduğunda bebek, öldüğünde kaç yaşında olursa olsun Peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür.

"SAYGISIZLIĞA DA LİNCE İZİN VERMEM"

Ama fırsat var; 'Peygamberin resmini çizdiler, saldırın Leman’a.' O Leman, hepiniz susarken Mavi Marmara’ya destek karikatürü çizen, İsrail’e ticarete karşı cephe alan, motokurye Samet’i kapak yapmış, Samet’in kardeşine destek olmuş Leman’dır. O Ankara’da ölünce, hikayesine hüngür hüngür ağladığımız Samet’tir. Hazreti Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden yapılan lince de izin vermem."