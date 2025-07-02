Teşkilata ‘susun’ talimatı! CHP’de şaibeli kurultaya akılalmaz sansür

CHP yönetimi davası 8 Eylül’e ertelenen şaibeli kurultayla ilgili açıklama ve değerlendirme yapmama kararı aldı. Özel’in, teşkilata “Başka konuları konuşturun” dediği öğrenildi.

CHP’de şaibeli kurultay davası 8 Eylül’e ertelenirken, parti yönetimi de konuyla ilgili açıklama ve değerlendirme yapmama kararı aldı. CHP lideri Özgür Özel’in, teşkilata “Kurultay yerine vatandaşın sorunlarını gündeme getirin” dediği iddia ediliyor.

Amaç ise kurultay tartışmasını parti gündeminden çıkarmak. CHP’li kaynaklar bu tartışmaların partiyi yorduğunu, herkesin rahatsız olduğunu söyledi.

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GÖREVSİZLİK KARARI KALDIRILDI

CHP’nin 38’inci kurultayı ile ilgili Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı.