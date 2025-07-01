CHP'de kurultay davası ertelendi, borsa uçuşa geçti! Yeni duruşma 8 Eylül'de

CHP'de şaibeli kurultayın iptali için açılan dava ertelendi. Butlan ya da kayyım kararı çıkmayınca BIST 5'in üzerinde yükseldi. Endekslerde üç ayın zirvesi görüldü. Bankalar yüzde 9 prim yaptı

YEŞİM ERASLAN - CHP’nin ‘şaibeli kurultay’ davasında mutlak butlan krizinin çözümü sonbahara kaldı. CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal tarafından CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle farklı mahkemelerde davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti. Kurultayın iptali talebiyle açılan davanın dünkü duruşmasında Mahkeme hâkimi, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kurultayda şaibe olduğuna ilişkin hazırladığı iddianamenin ve itirazların gönderildiğini bildirdi.

Duruşmada aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, Gamze Taşçıer gibi CHP PM üyeleri ve bazı delegeler feri müdahillik talebinde bulundu. Duruşmada ilk olarak söz alan davacı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, müdahillik taleplerine itiraz ederek davayı uzatmaya yönelik olduğunu savundu. “Kurultayın Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarafsız davranmaması sebebiyle mutlak butlan batıldır” diyen Üregen, Özgür Özel’in genel başkanlık seçimini kazanması için birçok suç işlendiğini savundu. Davalı Avukatı Çağlar Çağlayan ise kurultayda divanın 9 üyeden oluştuğunu ve kararların oy birliğiyle alındığını ifade ederek “Mahkemenin siyasi partinin kim tarafından yönetileceğine ilişkin bir karar verme imkânı bulunmamaktadır” dedi. Tekrar söz alan Üregen kurultayın iptalini ve Özgür Özel yönteminin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti.

HÂKİM: BAKACAĞIZ

Müdahillik taleplerini kabul eden mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar verdi. Avukatların, ‘fark eder mi’ demesi üzerine Mahkeme Hâkimi “Bu celsede karar verecektim ama bu ceza yargılamasının neticelenmesini bekliyoruz. Menfaat temini nedeniyle irade fesadı olmuş mu olmamış mı, buna bakacağız. Siyaset menfaat işidir. Eğer siyaset menfaat işi olmasaydı, milletvekili seçildikten bir ay sonra istifa edenler oluyor Türkiye’de. Bir insan bir ay içinde değişmiyor değil mi? Ceza yargılamasının görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesini bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Dava 8 Eylül’e erteledi.

Kararı değerlendiren CHP lideri Özgür Özel “Duruşma sonuç değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir operasyon” dedi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

BORSADA ERTELEME KARARI RALLİSİ

CHP’nin Kurultay davasının ertelenmesi sonrası borsada yükseliş ivmelenirken Türkiye’nin beş yıllık CDS’i 300 baz puanın altına geriledi. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti. Dava 8 Eylül’e ertelendi. Erteleme kararı yurt içi piyasalarda da büyük yankı yandırdı. Türkiye’nin beş yıllık CDS’i 300 baz puanın altına inerken borsada yükseliş hızlandı.