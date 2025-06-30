Dolar, faiz, CDS geriledi! BİST 100’den 2025’in en hızlı yükselişi

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %5,78 primle 9.948’den kapandı ve bu yılki en yüksek günlük performansına imza attı. CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davanın ertelenmesi kısa vadede belirsizliği ortadan kaldırarak piyasaya pozitif yansıdı. Faiz indirimi beklentileri artarken, bankacılık endeksinde yükseliş %9’u aştı. Dolar 39,80 TL’ye geriledi. İki yıllık gösterge faiz 40,55’e çekildi. CDS risk primi de 300 puanın altına düştü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi -Piyasalar yeni haftaya oldukça coşkulu bir başlangıç yaptı. Bir süredir piyasaları meşgul eden ve “CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali” istemiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelendi. Kısa vadede belirsizliğin ortadan kalkması üzerine borsa sert yükseldi, gösterge tahvil faizi hızlı geriledi, döviz kurlarında da değer kaybı yaşandı.

BORSADA 2025’İN EN İYİ GÜNÜ

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %5,78 primle 9.978 puandan kapanış yaptı. Bu performans aynı zamanda borsanın bu yılki en yüksek günlük performansı olarak da kayıtlara geçti. Endeks son 3,5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken; hem 200 günlük ortalamaya işaret eden 9.580 direncini hem de 3,5 aydır aşılamayan 9.800 seviyesini de bugünkü işlemlerde yukarı kırdı.

ENFLASYON VE TCMB KARARI

GCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, CHP kurultayı davasının ertelenmesi sonrasında iyimserliğin arttığını belirterek; perşembe günü açıklanacak enflasyon verisinin de piyasa beklentisine paralel ya da daha iyi gelmesi halinde, TCMB'den faiz indirimi beklentisinin güçleneceğini ve bunun da borsadaki iyimserliği daha fazla destekleyeceğini belirtti.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

BİST 100 endeksinin bir süredir 9050-9800 arasında bant hareketi oluşturduğunu hatırlatan Kudret Ayyıldır, 200 günlük ortalama üzerinde de çok fazla kalamadığını belirterek, “İçerideki gelişmeler borsa için yeni bir sayfa açılmasını sağlayabilirse, bu bant sona ererek, yatırımcıların da daha motive olmasını sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

DOLAR, FAİZ VE CDS GERİLEDİ

Piyasada yaşanan coşku ile birlikte Türkiye’nin CDS risk primi de 300 seviyesinin altında geriledi. Sabah saatlerinde en yüksek 39,90 TL’yi test eden dolar, akşam saatlerinde 39,80 TL’ye kadar geriledi. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi de %3,80 düşüşle 40,55 seviyesine çekildi.

EN ÇOK BANKALAR YÜKSELDİ

Bu arada borsada günün yükselen hisselerine bakıldığında bankalar öne plana çıktı. CDS’teki düşüş ve faiz indirimi beklentilerinin doğrudan pozitif yansıdığını Bankacılık Endeksi %9’un üzerinde getiri ile zirve yaptı. Sınai Endeks %3’ün üzerinde prim yaparken, Holding ve Ulaştırma endeksindeki yükseliş %4’ü aştı.